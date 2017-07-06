هل يمكن عمل المحرار بدون زئبق؟

لقد تعودنا على التفكير بأن المحرار عبارة عن أنبوبة صغيرة فيها زئبق، مما جعلنا ننسى كيف يعمل المحرار؟

وببساطة، فالمحرار عبارة عن جهاز لقياس الحرارة، والطريق لقياس الحرارة هو بمراقبة فعل الحرارة تجاه بعض المواد، فالحرارة تسبب تغيير الكثير من المواد.. فنحن عندما ننظر إلى نوع التغيير الحاصل في المادة يمكن أن نقول عندئذ بأن هذا النوع من التغيير قد حصل بسبب كمية معينة من الحرارة.

إن السبب الذي جعل الزئبق يستخدم بصورة شائعة في المحارير هو تأثره السريع بارتفاع درجة الحرارة إذ يتمدد حالا، بحيث يمكن مشاهدة ذلك بوضوح، ففي المحارير الزئبقية ـ الزجاجية الحديثة يتمدد الزئبق بفعل الحرارة. فيرتفع في الأنبوبة الضيقة عندما يخبرنا المقياس المندرج عليها مقدار الارتفاع الذي حصل.

هناك انواع أخرى من المحارير لا يستخدم فيها السائل على الاطلاق بل يستخدم نوعان من المعادن عوضا عن ذلك، فشريط من الحديد وآخر من البراص يربطان سوية على شكل ملف تثبت إحدى النهايتين، أما النهاية الأخرى فتربط بمؤشر طليق الحركة.

فالمعدنان يتمددان، لكن بمعدلات مختلفة، فعندما يسخن المحرار تكون الناهية الحرة للملف إما ملتفة أو غير ملتفة، وحسب الحالة التي هي فيها، وبهذه الحركة يتحرك المؤشر الموضوع على سكة سطر عليها درجات الحرارة.

ويوضع أو يثبت قلم على المؤشر، وتزويده بلوحة تدور على محور نحصل عندئذ على محرار مسجل، يحفظ ويسجل لنا درجات الحرارة، وحسب الوقت الذي نريده.



(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا - د. هشام عبدالجبار الهاشمي)