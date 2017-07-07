ما اليوم الشمسي؟
٭ هو الوقت الذي تستغرقه الأرض لإتمام دورة كاملة، وذلك بالنسبة لمحورها، وهذا ما يدعى باليوم الشمسي.
ما علم الكيمياء؟
٭ العلم الذي يدرس العناصر وخواص التفاعلات الخاصة بالعناصر والمركبات.
ما غاز الميتان؟
٭ هو غاز المستنقعات.
ما مادة T.N.T؟
٭ هي الاسم المختصر لمادة الترينتولين، وهي مادة قابلة للانفجار بشكل كبير.
ما المعادن اللاحديدية؟
٭ يستعمل مصطلح اللاحديدي لتمييز جميع المعادن عدا الحديدي، وأشهر هذه المعادن اللاحديدية هي: الألمنيوم، النحاس، الرصاص، التوتياء، النيكل.
ما اسم الفرن المستعمل لتحويل فلز الحديد الى معدن الحديد؟
٭ الفرن العالي.
ما القصدير؟
٭ هو عبارة عن خليط من النحاس والزنك.
ما الغازات الستة النادرة؟
٭ هي الهيليوم، النيون، الارغون، الكريبتون، الكسينيون، الرادون، وتسمى أيضا الغازات الخاملة.
لماذا تتصف السطوح المعدنية بسطوعها؟
٭ لأنها تحتوي على الكترونات حرة.
ما المادة التي يستعملها علماء الأحياء للوقاية والصيانة؟
٭ مادة الفورما ألدهيد أو الفورمالين.
معدن وحيد موجود على شكل سائل، فما هو؟
٭ المعدن الوحيد هو الزئبق، وحيث يتجمد عند درجة حرارة 39 درجة مئوية تحت الصفر، ويغلي في درجة 359 ويستخدم في موازين الحرارة.
(من كتاب: بنك المعلومات - هشام خطاب)