ما اليوم الشمسي؟

٭ هو الوقت الذي تستغرقه الأرض لإتمام دورة كاملة، وذلك بالنسبة لمحورها، وهذا ما يدعى باليوم الشمسي.

ما علم الكيمياء؟

٭ العلم الذي يدرس العناصر وخواص التفاعلات الخاصة بالعناصر والمركبات.

ما غاز الميتان؟

٭ هو غاز المستنقعات.

ما مادة T.N.T؟

٭ هي الاسم المختصر لمادة الترينتولين، وهي مادة قابلة للانفجار بشكل كبير.

ما المعادن اللاحديدية؟

٭ يستعمل مصطلح اللاحديدي لتمييز جميع المعادن عدا الحديدي، وأشهر هذه المعادن اللاحديدية هي: الألمنيوم، النحاس، الرصاص، التوتياء، النيكل.

ما اسم الفرن المستعمل لتحويل فلز الحديد الى معدن الحديد؟

٭ الفرن العالي.

ما القصدير؟

٭ هو عبارة عن خليط من النحاس والزنك.

ما الغازات الستة النادرة؟

٭ هي الهيليوم، النيون، الارغون، الكريبتون، الكسينيون، الرادون، وتسمى أيضا الغازات الخاملة.

لماذا تتصف السطوح المعدنية بسطوعها؟

٭ لأنها تحتوي على الكترونات حرة.

ما المادة التي يستعملها علماء الأحياء للوقاية والصيانة؟

٭ مادة الفورما ألدهيد أو الفورمالين.

معدن وحيد موجود على شكل سائل، فما هو؟

٭ المعدن الوحيد هو الزئبق، وحيث يتجمد عند درجة حرارة 39 درجة مئوية تحت الصفر، ويغلي في درجة 359 ويستخدم في موازين الحرارة.

(من كتاب: بنك المعلومات - هشام خطاب)