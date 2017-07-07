لماذا تفقد الكثير من النباتات أوراقها في فصل الخريف؟

يوجد بأوراق النباتات العديد من الألوان تختفي تحت لونها الأخضر، ومن هذه الألوان المختفية اللون الأحمر - البرتقالي - الأصفر.. أثناء فصلي الربيع والصيف يكون اللون الأخضر هو اللون الغالب، و«الكلوروفيل» هو: اللون الأخضر الذي تستفيد منه الأوراق في تصنيع الغذاء.

تحتوي الأوراق إذن على كميات كبيرة من الكلوروفيل تطغى بلونها الأخضر على جميع ما عداها من الألوان بحيث لا يمكنك تبين الألوان الأخرى، ولكن في الخريف وقبل حلول فصل الشتاء تتوقف الكثير من الأشجار عن تصنيع الغذاء وفي الوقت ذاته تتوقف عن إنتاج الكلوروفيل، وعند اختفاء الكلوروفيل يمكنك عندئذ رؤية الألوان الأخرى المنتشرة في الأوراق. في الأوقات التي يكون فيها الجو دافئا تنتج أوراق الشجر بصفة دائمة قطرات رقيقة من الماء، وفي الوقت نفسه تمتص الجذور مزيدا من الماء لتعويض الفقد في الماء، وعلى ذلك لا تجف الشجرة إطلاقا، أما في فصل الشتاء فإن الكثير من النباتات خاصة الأشجار تفقد أوراقها كإجراء وقائي حتى يمكنها مقاومة برد الشتاء ويكون نموها في هذه الحالة بطيئا لتجنب فقد الماء، وسقوط أوراق الشجر في فصل الخريف يسمح لها بالبقاء طوال فصل الشتاء معتمدة على مخزونها من الماء.

وفي الخريف تنمو طبقة من الفلين عند موضع اتصال عنق الورقة بالسوق النباتية وتمنع وصول الماء الى الأوراق مما يؤدي في النهاية الى موتها ويصبح من السهل تساقطها من الشجرة بتأثير هبوب الرياح وبعدها تتساقط على الأرض. وهناك أشجار أخرى تحتفظ بأوراقها طوال فصل الشتاء كالصنوبريات (مثل أشجار الصنوبر)، حيث يمكنها الحياة في المناطق التي يندر فيها تواجد الماء نظرا لقدرتها على تحمل نقص الماء، يحدث في هذه النباتات بعض التحورات التي تساعدها على مواجهة هذا الموقف الصعب، حيث تكون أوراقها ضيقة على شكل ابرة رفيعة وبهذه الطريقة لا تسمح تقريبا بتبخر أي كمية من الماء.

(من كتاب: س وج في العلوم المبسطة - د.حسام محمد مازن)