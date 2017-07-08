8 يوليو

٭ 8/7/1965م تغيير مسمى بنك الائتمان إلى بنك التسليف والادخار.

٭ 8/7/1997 وصول وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية مصطفى عثمان اسماعيل الى البلاد في أول زيارة يقوم بها مسؤول سوداني منذ غزو العراق للكويت عام 1990م.

٭ 8/7/2000م وفاة يوسف عبدالوهاب سويدان عن عمر يناهز 63 عاما وهو أحد أشهر أعمدة كرة القدم بالكويت ويُعتبر أول مواطن يحصل على شارة التحكيم الدولية في اللعبة.

٭ 8/7/2001م مجلس الوزراء يُقر إنشاء هيئة نظامية نسائية مساندة في وزارة الداخلية (الشرطة النسائية) بهدف الاستفادة من المرأة بصورة تخدم تكامل القوى البشرية.

(من كتاب: تاريخ الكويت يوماً بيوم د.صالح العجيري - د.محمد احمد عيسوي ـ عبدالعزيز بدر (بوهندي)