ما البروتين؟

كل الخلايا الحية تحتوي على «بروتين»، ويعني ذلك ان البروتين هو مادة لازمة للحياة، و«البروتين» كلمة يونانية تعني «الأول» أطلقت عليه للاعتقاد بأنه أهم جزء في المادة الحية، ويتكون «البروتين» من اتحاد مواد تسمى «الحوامض الأمينية» وهناك أكثر من واحد وعشرين حامضا أمينيا مختلفا، وكل فئة من هذه الحوامض تحتوي على عنصر النتروجين (الآزوت) الكيميائي علاوة على الفحم أو الكربون والهيدروجين والأوكسجين، ويمكن ان تتخذ الحوامض الأمينية المختلفة بطرق شتى لتشكيل بروتينات مختلفة، وأصناف البروتينات تبلغ الألوف وهي متنوعة حتى في المادة الواحدة، نحن نعرف مثلا ان اللحم يحتوي على البروتين، ولكن هل تدري انه يتألف، على الأقل، من 12 الى 15 نوعا مختلفا من البروتين؟

ان العديد من الأطعمة التي نعتبرها مهمة لنا ترجع أهميتها الى البروتين الذي تشتمل عليه، وتتضمن هذه الأطعمة الحليب ومشتقاته، البيض ولحم الهبر والسمك والبازلا والبقول، والجوز، وبعض الحبوب، وتأتي أهميتها من تزويد الإنسان بالحوامض الأمينية التي لا يستطيع البدن ان يصنعها لنفسه، وهي تُسمى في الحقيقة «الحوامض الأمينية الأساسية» وذلك يعني ان البدن لا يمكنه الاستمرار بدونها، ولابد من الحصول على أصناف معينة ومقادير محددة من هذه الحوامض لكي تقوم الأنسجة بأعمالها، مع العلم ان البروتينات النباتية كالتي في البازلاء والبقول والحبوب، لا تحتوي على كل الحوامض الأمينية الأساسية اللازمة، ولابد من إضافة بعض البروتينات الحيوانية اليها.

لا يمكن للجسم ان يختزن الحوامض الأمينية لاستعمال لاحق، ويعني ذلك وجوب تناول الأصناف المختلفة منها في وقت واحد، فلابد مثلا من أكل مشتقات الحليب مع الخبز في الوجبة نفسها حتى يمكن للجسم استعمال الحوامض الأمينية التي تحتويها معا في تكوين الأنسجة الجديدة، وينبغي أكل مقادير معتدلة من أطعمة البروتين المختلفة في كل وجبة، فبهذه الطريقة تضمن الحصول على الأمينيات الضرورية لسد احتياجات الجسم من البروتين.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)