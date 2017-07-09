«قعاد الخزانة (غرفة الكوخ) ولا جواز الندامة»
٭ يضرب لذم الزواج غير السعيد.
«قلت لبختي: انا رايحة اتفسح، قال: وانا مش مكسح»
٭ والمعنى ان البخت السيئ يريد التفسح معها ليفسد عليها فسحتها، يضرب لملازمة البخت السيئ للانسان.
«عبد ما هو لك حر مثلك»
٭ لأنه لا امر لك عليه بل لسيده.
«القناعة مال وبضاعة»
٭ اي انها تغنيك عنهما.
«الكار محنة»
٭ الكار اي المهنة التي يمتهنها الشخص، ومحنة لأنك لا تستطيع ان تغيرها حيث تعلمت عليها، واصبحت مصدر رزقك حتى لو مللت منها.
«كانت خالتي وخالتك وتفرقت الخالات»
٭ يضرب مثلا للفرقة بعد الاجتماع.
«كبر البصل وأدور، ونسي حاله الأول»
٭ يضرب مثلا لمن يتكبر ويتجبر بعد الفقر والعوزة.
«شابت لحاهم والعقل لسه ما جاهم»
٭ ولن يأتيهم ابدا بعد هذا العمر، ويضرب للكبير الاحمق.
«كثر الشد يرخي»
٭ يضرب مثلا لبيان ان الالحاح يأتي بالنتائج.
(من كتاب: (1000 مثل من عيون الأمثال - حمد صالح السبتي)