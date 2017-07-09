«قعاد الخزانة (غرفة الكوخ) ولا جواز الندامة»

٭ يضرب لذم الزواج غير السعيد.

«قلت لبختي: انا رايحة اتفسح، قال: وانا مش مكسح»

٭ والمعنى ان البخت السيئ يريد التفسح معها ليفسد عليها فسحتها، يضرب لملازمة البخت السيئ للانسان.

«عبد ما هو لك حر مثلك»

٭ لأنه لا امر لك عليه بل لسيده.

«القناعة مال وبضاعة»

٭ اي انها تغنيك عنهما.

«الكار محنة»

٭ الكار اي المهنة التي يمتهنها الشخص، ومحنة لأنك لا تستطيع ان تغيرها حيث تعلمت عليها، واصبحت مصدر رزقك حتى لو مللت منها.

«كانت خالتي وخالتك وتفرقت الخالات»

٭ يضرب مثلا للفرقة بعد الاجتماع.

«كبر البصل وأدور، ونسي حاله الأول»

٭ يضرب مثلا لمن يتكبر ويتجبر بعد الفقر والعوزة.

«شابت لحاهم والعقل لسه ما جاهم»

٭ ولن يأتيهم ابدا بعد هذا العمر، ويضرب للكبير الاحمق.

«كثر الشد يرخي»

٭ يضرب مثلا لبيان ان الالحاح يأتي بالنتائج.

(من كتاب: (1000 مثل من عيون الأمثال - حمد صالح السبتي)