الشاي

يقال ان امبراطورا صينيا اكتشف الشاي بالصدفة في العام 2737 قبل الميلاد وذلك عندما سقطت بعض اوراق نبتة شاي في وعاء كان مليئا بماء ساخن.

إنه التلفزيون

السعرات الحرارية التي تحرق اثناء نوم الانسان تفوق تلك التي يحرقها اثناء مشاهدته التلفاز.

أنت السبب

معظم الاغبرة المتكونة داخل المنازل تكون نتيجة بقايا الجلد الميت الذي يسقط من سكانها.

الضوء والعطس

ما بين 25 و 33% من سكان العالم يعطسون عندما يتعرضون فجأة للضوء.

المرأة قليلة الدم

كمية الدم الموجودة في جسم الرجل تفوق تلك الموجودة في جسم المرأة ولا علاقة لذلك بالقدرة على الاحساس.

طي الورق

لا يمكن طي اي ورقة من النصف اكثر من سبع مرات.

التفاح المنبه

التفاح ـ وليس الكافيين ـ هو المنبه الاقوى لمساعدة الانسان على الاستيقاظ في اصباح.

لؤلؤ وخل

حبات اللؤلؤ تذوب في الخل.

الماس والكربون

الماس النقي يتألف من الكربون الخالص.

الهضم

الانزيمات التي توجد في اللعاب تقوم بهضم المواد النشوية فقط.

(من كتاب: عجائب وغرائب حول العالم - خالد عبداللاه)