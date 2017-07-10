دراكيولا

شخصية مصاص الدماء المشهورة في التاريخ يعتبرها البعض اسطورة لا وجود لها. لكنها تعود في الواقع الى اسم امير حكم بالفعل احدى المقاطعات في رومانيا (حاليا)، وكان آخر حكامها قبل ان تستولي الامبراطورية العثمانية على كامل رومانيا والبلقان في القرن الخامس عشر، وقد استمد «دراكيولا» صفته الدموية، بسبب تعامله العنيف مع اعدائه حتى قيل انه قتل (مائة) ألف بأبشع وسيلة وهي «الخازوق» حتى اشتهر به، بينما يتكون اسمه «دراكيولا» من عدة مقاطع تعني في مجملها: (ابن الشيطان)!

وأول ذكر أدبي لاسم «دراكيولا» جاء عند الاديب الايرلندي الاصل «برام ستوكر» في روايته «دراكيولا» عام 1897 والتي تمت ترجمتها فيما بعد الى (22) لغة، وطبع منها اكثر من 90 طبعة ظهرت في حوالي 50 دولة، واقتبس عنها عدد لا يحصى من الافلام والمقالات والمسرحيات والقصص والمسلسلات.

وقد تميزت رواية «دراكيولا» للاديب ستوكر عن الروايات التي سبقتها عن مصاصي الدماء، بأنها مستمدة من احداث فعلية في بعض تفاصيلها جرت في امكنة حقيقية، وان كان ستوكر قد مزج بين شخصية الامير الروماني دراكيولا الذي قتل بيد الاتراك العثمانيين عام 1476 وبين شخصية نسائية دموية هي اليزابث باثوري التي عاشت في القرن السادس عشر، وقامت بذبح اكثر من 600 فتاة صغيرة لتمص دماءهن التي كانت تعتقد انها ستهب لها الخلود الى الابد!

ومن هنا جاءت شخصية دراكيولا العنيفة القاسية، الشيطانية، الماصة للدماء من اجل الخلود او القيام من الموت بعد الدفن.

والغريب ان روايات تناقلها الناس عن احداث حقيقية لمصاصي الدماء على شاكلة دراكيولا في القرن الخامس عشر وما قبله وما بعده، وكان ملك فرنسا يحرق من يشتبه في كونه (ماصا للدماء)، وكذلك في تركيا في القرن السادس عشر، ثم في يوغوسلافيا في القرن التاسع عشر، وهي الرواية التي تناقلها الناس هناك عن كاتب مشهور هو بروبسبييد ميرمي الذي رأى مصاص دماء يعض رقبة فتاة صغيرة، وكان قد توفي قبل عام من الحادث، وحتى في عام 1973 من القرن العشرين فقد ظهر في ألمانيا (مصاص دماء) قيل عنه انه كان يخرج من كفنه ليلا ويأكل اللحم النيئ ويهاجم ضحاياه بالعض في العنق.

وفي العالم جمعيات عن دراكيولا تكرمه وتترحم عليه، كما ان سيل الافلام لا ينقطع عنه، وكذلك الروايات!

(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ - اسيمة بانو)