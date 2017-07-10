٭ طول ما الكيس ملان بيكثروا الخلان.
٭ الولد البكر يحي الذكر.
٭ جوزك على ما عودتيه وابنك على ما ربيتيه.
٭ اللي بيطلع لفوق رقبته بتنكسر.
٭ خذ الاصيلة ونام على الحصيرة.
٭ الاسكافي حافي والحايك عريان.
٭ باب النجار مخلع.
٭ جوزت بنتي لارتاح من بلاها جتني وأربعة من وراها.
٭ من أمنك لا تخونه ولو كنت خاين.
٭ اللي يعاشر القط يتحمل خرابيشه.
٭ صاحب الصنعة مالك قلعة.
٭ اهلك لا تهلك.
٭ اللي من دمك ما يخلون همك.
٭ الظفر ما بيطلع من اللحم.
٭ اصلك يردك.
٭ الحر ما يتنكر لأصله.
٭ اللي ما لو كبير ما لو تدبير.
(من كتاب: « الكشكول - منصور عبدالحكيم)