ما هو نبات البامبو؟

نبات البامبو أكثر النباتات غرابة فهو ينمو بمقدار 41 سم يوميا، ويمكن ان يصل طوله إلى 36م وينتشر بسرعة مذهلة إذ يمتلأ الشارع بأكمله بهذا النبات خلال شهر واحد، وهناك خمسمائة نوع من البامبو ويتصف ساق هذا النبات، بالنعومة وهو أجوف وينمو بسرعة مذهلة وتزهر معظم نباتات البامبو سنويا ولكن هناك أنواعا لا تزهر إلا ثلاث أو أربع مرات في القرن الواحد، وزهور البامبو شبيهة بزهور بعض الحبوب وفي بعض الأحيان تشبه البندق أو الجوز.

ويعد البامبو من النباتات الاستوائية وشبه الاستوائية فهو ينمو في آسيا وتركيا وأميركا الجنوبية كما ينمو بعض انواع البامبو في أفريقيا، ولقد تم إدخال حوالي ثلاثين نوعا من نبات البامبو الطويل إلى كاليفورنيا وفلوريدا وكانت تجربة زراعية ناجحة ولقد تعددت استعمالات البامبو في الولايات المتحدة، يستعمل بشكل رئيسي في بحيرات السمك وصناعة العكازات ولكن أكثر استعمالات البامبو محصورة في البلدان الشرقية بشكل كبير، ففي البلدان الشرقية يقوم الناس ببناء بيوت كاملة من هذا النبات إذ يستعملونه مثل الأعمدة الطويلة كأساس اما الاعمدة المشقوقة الى نصفين فتستعمل للمعارض المائلة في السقف، كما تغرس على أرض البيت، كما يستعملون الطبقات القاسية الخارجية كشباك لعزل الغرف بعضها عن بعض ولهذا النبات استعمالات أخرى عديدة كصناعة القوارير، وهناك نوع من البامبو تصنع منه السكاكين والسلال المتينة الجميلة، ففي اليابان يستعمل البامبو وخاصة السيقان المجوفة لهذا النبات كأنابيب للمياه في الحدائق، وفي بعض البلدان تصنع المزامير من هذا النبات، كما يستعمل الشرقيون بعض البراعم الطرية كخضار، وبذلك ترى أهمية هذا النبات بالنسبة لبعض البلدان في العالم، والمثير للعجب ان نبات البامبو يعد من الاعشاب وهو أطول نوع من العائلة العشبية على الرغم من أن العديد من الناس يظنون ان البامبو من الشجيرات أو الشجر.



(من كتاب: هل تعلم - وفاء يوسف)