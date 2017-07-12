جهاز كشف الكذب.. كيف يعمل؟

منذ عام 1924 بدأت دوائر الشرطة تستخدم آلة كشف الكذب بكثافة، وليس لهذه الآلات حدس ثان حتى تتنبأ بالنوايا الخبيثة للمجرمين الا ان لها قدرة على قياس ضغط الدم وسرعة النبض والتنفس في آن واحد بواسطة انبوب مرسمة التنفس عند الصدر ومجس النبض عند الذراع، وتلتقط الآلة النبض وترسم نمطه فوق ورق مرسمي متحرك بواسطة محرك كهربائي متواقت، وترى النظرية التي بنيت على تكوين هذه الآلة ان التنفس وضغط الدم والنبض هي أفعال لا إرادية لا تخضع لإرادة الإنسان الواعية بقدر ما هي ترتبط بحالة الشخص النفسية ولذلك فإن أي تذبذب للمرسمة فوق العادة يكون ناتجا عموما عن اضطراب نفسي تستشف دائرة الشرطة من خلاله كذب المتهم ويتطلب مثل هذا الفحص خبرة الشخص الذي يؤديه وقدرته على اصدار الأحكام الصالحة، وقد يكون من السخف سؤال المتهم فقط ما اذا كان قد ارتكب الجرم أم لا فمن الضروري سؤاله كذلك عدة أسئلة تهدف الى التحكم في اعصابه مثل ما اسمك او هل سبق لك وسرقت أي شي في حياتك؟ فإن كان جواب المتهم على هذا السؤال الأخير بالنفي عندما يكون هناك احتمال للكذب، وبالتالي فإن أي تفسير في سرعة نبضه أو تنفسه يمكن رصده.

وفي بعض الأحيان يمكن للمحقق ان يسأل المتهم سؤالا وهو يعلم مسبقا ان الجواب سيكون كاذبا وذلك لكي يسجل درجة الانحراف في الخطوط الظاهرة على ورق المرسمة، ومن هنا فإن المحقق لحظة سؤاله للمتهم حول الجرم الأساسي فإنه يعمد الى مقارنة درجة التغيير بين خطوط السؤال الأول والثاني، إضافة الى أجوبة أخرى أكانت صحيحة أم كاذبة، الا انه نظرا لأن ناتج مثل هذا الفحص يعتمد كثيرا على قدرات المحقق فإن الأدلة التي يصل اليها عن طريق جهاز الكشف عن الكذب لا تقبل في المحكمة بتاتا ولا تستعمل في الشهادة.

وحتى اليوم لا يزال علماء النفس يشككون في جدوى هذا الجهاز الا ان دوائر الشرطة التي تستخدم أشخاصا مدربين للقيام بمثل هذا الفحص لا تزال تعتبره عونا كبيرا لها.

(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالعزيز)