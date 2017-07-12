٭ الدلفين حوت صغير يتراوح طوله بين متر وخمسة أمتار، وهناك أسباب دعت العلماء للاعتقاد بأن الدلفين يتمتع بذكاء مميز: العديد من الدلافين استطاع تقليد صوت الإنسان ببراعة مذهلة.

أثبتت التجارب انه يمكن تعليم الدلفين بعض الكلمات التي ينطقها الإنسان.

يستطيع الدلفين اختراع بعض الألعاب وممارستها كاللعب بالكرة في بركة المياه وكأنه يلعب كرة السلة أو ما شابه، ويستطيع قذف الكرة الى مدربه والتقاطها منه، وهذا كله يدل على الذكاء لدى هذا الحيوان.

٭ هناك أنواع من الحيوانات تعيش في المياه العذبة، منها فرس النهر والزبابة والكيب وثعلب الماء والقنوس، وتتميز هذه الحيوانات بمهارتها بالسباحة وهي تلتقط غذاءها في الماء، ويعتبر فرس النهر أكبر الثدييات المائية على الاطلاق، وهو حيوان عاشب يقضي القسم الأكبر من حياته في الماء، حيث لا يخرج منه فوق سطح الماء سوى عينيه ومنخريه.

٭ اللواحم الصغيرة مثل الثعالب والهررة الوحشية هي حيوانات صحراوية بلدية (موجودة أصلا في الصحراء) اما ابن آوى والفهود الصيادة فهم يعتبرون زوار عرضيون لا يغامرون في دخول الصحراء الا بحثا عن فريسة، وتعيش هذه الحيوانات عموما في السفناء الأقل قحولة حيث تتوفر فريستها الطبيعية كالغزال مثلا.

٭ حيوان الرنة يعتبر من أكلة النباتات الكبيرة لمنطقة القطب الشمالي الا ان أعداءه الرئيسيين هم الذنب والدب الرمادي اللذان يكثر وجودهما في المناطق القطبية، وفي فصل الشتاء ينتقل الرنة جنوبا ويتغذى على طحلب الغزال (نوع من شيبة العجوز) وأغصان الأشجار مثل الجنجل والسندر.

٭ النحل يتصل ببعضه البعض عن طريق الروائح والرقص، فعندما تكتشف النحلة رحيقا أو لقاحا في بستان ما، تعود الى الخلية وتبدأ بالرقص وهي تدور وتدور ضمن دوائر ضيقة.

(من كتاب: هل تعلم - علاء الغموش)