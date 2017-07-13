٭ «رينيه ليناك» الطبيب الفرنسي، استدعي لمعالجة فتاة مريضة بالقلب، سنة 1916، ولما طلب من المريضة أن تسمح له بوضع أذنه على صدرها لسماع نبضات قلبها، رفضت خجلا، فاضطر إلى استخدام جريدة لفها على شكل اسطوانة وجعلها وسيطا بين أذنه وصدر الفتاة.. وكان ذلك هو ما دفعه لتصميم أول سماعة طبية.. وهي التي يستخدمها الأطباء حتى اليوم.

٭ نصف مليون شخص على الأقل يلقون حتفهم سنويا بسبب الاسلحة النارية المنتشرة في العالم... جاء هذا في تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2001، وهذا الرقم منه 300 ألف في نزاعات دولية مسلحة، و200 ألف في أعمال عنف غير منظمة أو فردية.

٭ هناك طائر صغير يسمى زمار الرمل الأخضر «إذا أمسك به أحد فإنه يصدر صوتا خافتا رفيعا جدا لا يكاد يسمع».

الذي يسمعه فقط هو أمه على بعد 50 مترا، فتقترب منه وتطير حوله محاولة إنقاذه.

٭ شارلي شابلن الممثل الشهير، اشترك في مسابقة لتقليد شارلي شابلن نظمها أحد استوديوهات السينما في هوليوود فجاء ترتيبه الثالث.

٭ أول من ابتكر ورق اللعب (الكوتشينة) زوجة مهراجا هندي، لتلهي بها زوجها عن نتف شعر لحيته.

٭ الكاتب الفرنسي المشهور «فيكتور هوجو» كتب أغلب رواياته وهو واقف.

(من كتاب: صدق أو لا تصدق - مصطفى علي)