نشرت إحدى الدوريات العلمية أن الرجال أكثر عرضة لأزمات القلب أكثر من النساء؛ لأنهم لا يعبرون عن مكنون أنفسهم بالصراخ أو النواح كما تفعل النساء.

وذكرت في تحليلها أن الخبراء يعتقدون حاليا أن كبت الصراخ والبكاء يمكن أن يسبب الاضطرابات في المعدة والأمعاء، فضلا عن الصداع النصفي وآلام المفاصل والقرحة أو السكتة القلبية.

الريجيم والمزاج

ثبت علميا أن الريجيم يسبب انخفاضا في تركيز الحامض الأميني في الدم، وهذا بدوره يقلل من إحدى المواد المسؤولة عن المزاج والشهية في الدماغ Serotanin.

وقد قام مجموعة من العلماء في مجلس البحث الطبي في مستشفى «أدنبرة» الملكي بإجراء تجارب على مجموعة من النساء والرجال، فتبين أن نسبة الحامض الأميني انخفضت بسبب الريجيم. ولكن الأهم من ذلك أن هؤلاء العلماء قد وجدوا أيضا أنه بالإمكان تصميم نظام غذائي آخر أو ريجيم يساعد على الحفاظ على نسبة مرتفعة من الحامض الأميني والمسمى Tryptopham.

قوام المرأة بعد الزواج

أثبتت بعض الدراسات الاجتماعية ان 75% من النساء الشرقيات يصبن بأمراض الترهل والبدانة في فترة الخصوبة والإنجاب ما بين سن 25 و40 سنة.

وأكدت الأبحاث أن هذا يرجع إلى عدد من الأسباب، من أهمها زواج الفتيات، واعتقاد بعضهن أن الرشاقة غير ضرورية طالما أنهن تحولن إلى ربات بيوت.

وإلى اعتقاد آخر لدى المرأة الشرقية بأن أقصر طريق إلى قلب الرجل، معدته؛ ولذلك لوحظ تفننها في إعداد أصناف الطعام من أجل إرضاء الزوج، وكثرة استخدام السمن والزيت التي تساعد على السمنة، فضلا عن إعداد كميات الحلوى التي تعد بمناسبة وبدون مناسبة.

كما أشارت تلك الأبحاث إلى سبب آخر، وهو أن الفتاة عندما تتزوج تتصور أنها قد استراحت بعد عناء الاهتمام برشاقتها ومظهرها لكي تظفر بالزوج المناسب.. ولذا بعد أن تتزوج يخبو اهتمامها بذلك، وتقل حركتها عما كانت عليه قبل الزواج، ومن هنا كانت البدانة والترهل، يساعدها في ذلك عمليات الحمل، والإنجاب التي تتطلب نطاقا خاصا يحافظ على رشاقتها ويحميها من أمراض البدانة.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)