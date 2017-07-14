الهيموفيليا

الهيموفيليا مرض وراثي نادر يحدث في الدم يتميز بسهولة النزف واستمراره اثر خدش بسيط وقد يكون النزف المتسبب عن خلع الاسنان مميتا وسبب ذلك عدم تجلط دم المريض نظرا لافتقاره الى احد عوامل التجلط وتظهر الهيموفيليا عادة في الذكور ولكنهم يرثون المرض من امهاتهم اللاتي لا يتأثرن به، وقد ظهر حديثا ان للهيموفيليا عدة انواع وان بعضها يصيب الاناث ايضا.

الأدرينالين

الادرينالين هرمون يفرزه نخاع الغدة الكظرية الموجودة اعلى الكلية ووظيفته الرئيسية هي الاعانة على تعبئة موارد الجسم في اوقات الاجهاد او الخطر، فهو يفرز في الدم بكثرة في عديد من حالات الشدة مثل النزف وانخفاض ضغط الدم الشرياني، ونقص سكر الدم، والتعرض للبرد والانفعالات النفسية وهو ذو فائدة لمجابهة هذه الحالات ومثيلاتها وكأنه هرمون للطوارئ ويستخلص الادرينالين من الغدد الكظرية للحيوان او يحضر تخليقيا في المعامل ويستعمل في علاج الذبحة الصدرية ونوبات الربو وفي النزوف والصدمات.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى)