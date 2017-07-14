٭ خنفساء الروث التي تعيش في الصحارى الافريقية تصنع كريات صغيرة من الروث تضع فيها بيضها ثم تدفنه بالأرض بشكل جيد إلى أن يفقس.

٭ أصناف الحشرات التي لا تعد ولا تحصى كالجراد والنمل والأرضة تلعب دورا مهما جدا في نشوء الحياة الحيوانية والنباتية وتطورها. في المناطق المعتدلة تضطلع الديدان بمسؤولية تغذية التربة. في السفناء تقوم الأرضات بهذه المهمة.

٭ صوت الأجراس من الأفعى ذات الأجراس تصنعها مفاصل قرنية صلبة على شكل أكواب، وهي تتلاءم في بعضها البعض بارتخاء. فعندما تتهيج حية الأجراس يبدأ ذيلها بالذبذبة. هذه الذبذبة تجعل المفاصل أو الجلاجل تضرب ببعضها مما يصدر أصواتا رنانة.

(من كتاب: هل تعلم - علاء العموش)