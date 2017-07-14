الحمل.. يقلل الكوليسترول الإيجابي

اكدت دراسة حديثة ان هناك علاقة اكيدة بين الحمل وانخفاض مستويات الكوليسترول الايجابي عند السيدات، الامر الذي يؤثر سلبا في صحتهن، حيث قام فريق من الباحثين في كاليفورنيا بمتابعة 985 امرأة من السود و975 من البيض من اربع مناطق مختلفة في الولايات المتحدة، وامتدت الدراسة لمدة 10 سنوات، واكدت النتائج انخفاض مستوى الكوليسترول الايجابي عند جميع النساء من كلا العرقين واللاتي انجبن خلال هذه الدراسة.

الكيوي.. للشعر الحريري

اذا كنت تبحث عن شعر حريري جميل فما عليك سوى تناول الكيوي، هذا ما اعلنه خبراء التغذية الالمان حيث اثبتت دراسة حديثة ان الكيوي غني بفيتامين «ج» والماغنسيوم الضروريين لصحة القلب والاوعية الدموية، كما ان الماغنسيوم مفيد لصحة الشعر وكثافته.

(من كتاب: حقائق × دقائق - إبراهيم مرزوق)