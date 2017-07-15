15 يوليو

٭ 15/7/1775 تم تسجيل اول رحلة بريدية معروفة ومسجلة وهي التي قامت من الكويت الى حلب.

٭ 15/7/1961 إصدار القانون الخاص بضريبة الدخل الكويتية على الهيئات المعنوية التي تتعاطى التجارة او العمل التجاري في المنطقة المحايدة.

٭ 15/7/1964 صدر القانون رقم 36 لسنة 64 بشأن تنظيم الوكالات التجارية بحيث لا يجوز ان يباشر أعمال الوكالة التجارية في الكويت الا من يكون كويتي الجنسية شخصا طبيعيا كان ام اعتباريا.

٭ 15/7/1967 صدر العدد الأول من مجلة النهضة عن دار الرأي العام «وكان اول رئيس تحرير لها هو يوسف المساعيد ثم عبدالعزيز المساعيد ثم حمد السعيد».

٭ 15/7/1978 صدر مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 78 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

٭ 15/7/2000 الكويت تحصد 15 جائزة ذهبية وفضية وبرونزية ضمن مسابقات مهرجان القاهرة السادس للاذاعة والتلفزيون وتحصل على المركز الثاني بعد جمهورية مصر العربية.

٭ 15/7/2002 الكويت توقع وجمهورية جنوب افريقيا على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي بينهما.

٭ 15/7/2003 اصدار مرسوم اميري بتأجيل انتخابات المجلس البلدي لمدة لا تتجاوز سنة.

٭ 15/7/2003 سجلت الكويت أعلى معدل استهلاك للمياه العذبة حيث بلغ اجمالي الاستهلاك 314 مليون غالون.

(من كتاب: تاريخ الكويت يوم بيوم د.صالح العجيري د.محمد احمد عيسوي ـ عبدالعزيز بدر بوهندي)