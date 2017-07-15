قوس قزح هو احد اجمل المناظر في الطبيعة، وقد تعجب الانسان طويلا حول ما الذي يجعله يحدث، حتى ارسطو الفيلسوف اليوناني العظيم حاول ان يفسر قوس قزح لقد اعتقد انه كان انعكاسا لاشعة الشمس بواسطة المطر، وقد كان مخطئا.

ضوء الشمس او الضوء الابيض العادي هو في الواقع خليط من كل الالوان ومن المحتمل انك شاهدت ما يحدث عندما يضرب الضوء حافة مائلة للمرآة او فقاقيع الصابون الضوء الابيض هنا يتكسر او يتحلل الى ألوان مختلفة فنرى الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والبنفسجي.

ان الجسم الذي يستطيع ان يكسر الضوء بهذه الطريقة يدعى «منشور» شكل هندسي والالوان التي تنبعث تشكل طوقا من الاشرطة كل لون يترتب الى اللون الذي يليه هذا الطوق يدعى طيف الضوء.

قوس قزح هو بكل بساطة طيف ضوء كبير او طوق من الالوان يسببه تحلل او تكسر الضوء الذي مر عبر نقطة المطر، فنقط المطر هذه تعمل مثل الشكل المنشوري.

ويشاهد قوس قزح فقط خلال زخات المطر، عندما يتساقط المطر وتكون الشمس مشرقة في الوقت نفسه، عليك ان تكون في الوسط والشمس من خلفك والمطر من امامك والا فانك لن تستطيع رؤية قوس قزح.

الشمس تشرق فوق كتفك الى نقط المطر التي تحلل الضوء الى الوان الطيف او طوق من الالوان.. الشمس، وعيناك ووسط قنطرة قوس قزح يجب ان يكونوا جميعا في خط مستقيم، واذا كانت الشمس عالية جدا في السماء فانه من المستحيل صنع مثل هذا الخط المستقيم، لهذا السبب يشاهد قوس قزح في الصباح الباكر او بعد الظهر قوس قزح الصباح يعني ان الشمس ستشرق في الشرق وزخات المطر تتساقط في الغرب قوس قزح بعد الظهر يعني ان الشمس تشرق في الغرب والمطر يتساقط في الشرق.

وقد اعتقد الناس البدائيون في قديم الزمان أن قوس قزح كان علامة سوء الطالع فقد اعتقدوا أن الأرواح تذهب الى السماء على جسر من قوس قزح ولذلك فعندما يظهر هذا القوس في السماء فان ذلك يعني ان شخصا ما سيموت.

(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالعزيز)