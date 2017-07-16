«إن كان بدك تشوف الدنيا بعد عينك شوفها بعد غيرك»

٭ ما أروعه من مثل!

«إذا طلعت لحية ولدك.. زيّن لحيتك».

٭ «زيّن» أي اهتم بها إما بالصبغ او التهذيب والحلق، لأنه إذا طلعت لحية ولدك فهذا يعني ان العمر بك قد تقدم.

«لا تذم وتشكر إلا بعد سنة وستة أشهر».

٭ يضرب مثلا على عدم الاستعجال في الحكم على الأشخاص لأنه كثيرا ما يغرك إنسان ثم يتضح لك سوءه.

«فلان.. ما عنده لحية مسرّحة».

٭ «لحية مسرّحة» أي لحية مهذبة، والمعنى أن فلان ليس له رأي صائب أو فهم للأمور، فهو إلى الحماقة أقرب وكنى «باللحية المسرحة» عن حسن الرأي والفهم.

«الشيم ماكول الحشيم».

٭ «الشيم» نوع من السمك مشهور بالكويت و«الحشيم» اي الشخص المحشوم، ويضرب مثلا لمدح اكل هذا السمك وحسن طعمه.

«إن كليته كَلاَني وإن خلّيته كلوه».

٭ يضرب مثلا لمن لا يستطيع أن يصبر على شيء وهو خائف من هربه.

«لبّس الخشبة تبقى عجبة».

٭ يضرب لبيان أن الملابس والزينة تغيّر شكل الإنسان من القبح إلى الجمال.

«الدفا عفا».

٭ مثل لبناني، والمعنى أن العافية تكمن في الدفا والعكس في البرد.

«بين البقر والجواميس ضاعت الضفادع فطيس».

٭ لأنها صغيرة ولا أحد يهتم بها او يراها، ويضرب مثلا لمن يضيع بين لعب الكبار.

(1000 مثل من عيون الأمثال: محمد صالح السبتي)