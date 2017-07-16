«إن كان بدك تشوف الدنيا بعد عينك شوفها بعد غيرك»
٭ ما أروعه من مثل!
«إذا طلعت لحية ولدك.. زيّن لحيتك».
٭ «زيّن» أي اهتم بها إما بالصبغ او التهذيب والحلق، لأنه إذا طلعت لحية ولدك فهذا يعني ان العمر بك قد تقدم.
«لا تذم وتشكر إلا بعد سنة وستة أشهر».
٭ يضرب مثلا على عدم الاستعجال في الحكم على الأشخاص لأنه كثيرا ما يغرك إنسان ثم يتضح لك سوءه.
«فلان.. ما عنده لحية مسرّحة».
٭ «لحية مسرّحة» أي لحية مهذبة، والمعنى أن فلان ليس له رأي صائب أو فهم للأمور، فهو إلى الحماقة أقرب وكنى «باللحية المسرحة» عن حسن الرأي والفهم.
«الشيم ماكول الحشيم».
٭ «الشيم» نوع من السمك مشهور بالكويت و«الحشيم» اي الشخص المحشوم، ويضرب مثلا لمدح اكل هذا السمك وحسن طعمه.
«إن كليته كَلاَني وإن خلّيته كلوه».
٭ يضرب مثلا لمن لا يستطيع أن يصبر على شيء وهو خائف من هربه.
«لبّس الخشبة تبقى عجبة».
٭ يضرب لبيان أن الملابس والزينة تغيّر شكل الإنسان من القبح إلى الجمال.
«الدفا عفا».
٭ مثل لبناني، والمعنى أن العافية تكمن في الدفا والعكس في البرد.
«بين البقر والجواميس ضاعت الضفادع فطيس».
٭ لأنها صغيرة ولا أحد يهتم بها او يراها، ويضرب مثلا لمن يضيع بين لعب الكبار.
(1000 مثل من عيون الأمثال: محمد صالح السبتي)