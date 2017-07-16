توماس إديسون

هو توماس ألفا إديسون (1847-1931) مخترع أميركي ولد في مدينة ميلان بولاية اوهايو الاميركية، ولم يتعلم في مدارس الدولة إلا ثلاثة اشهر فقط، فقد وجده ناظر المدرسة طفلا بليدا متخلفا عقليا، وظهرت عبقريته في الاختراع وإقامة مشغله الخاص حيث اظهر سيرته المدهشة كمخترع.

من اختراعاته مسجلات الاقتراع والبارق الطابع 1864، والهاتف الناقل الفحمي، والمكروفون والفونوغراف 1878.. والكثير.

انتج في السنوات الاخيرة من حياته الصور المتحركة الناطقة، وعمل خلال الحرب العالمية الأولى لصالح الحكومة الاميركية، وقد سجل اديسون باسمه اكثر من الف اختراع وهو عدد لا يصدقه العقل، تزوج اديسون مرتين وقد ماتت زوجته وهي صغيرة، وكان له ثلاثة اولاد من كل زوجة، اما هو فقد مات في نيوجرسي سنة 1931.

(أعلام ومفاهيم: د.أحمد بلال)