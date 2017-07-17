اكتشافات جديدة في عالم السواك:

اكتشف علماء باحثون من الولايات المتحدة الاميركية وجامعة الملك سعود 22 مادة طبية في السواك لا توجد في اي معجون اسنان، هي:

٭ السينجرين sinnigrin: وهي مادة مطهرة قوية تقتل الجراثيم.

٭ العفص Tannic Acid: وهو مطهر يوقف النزيف مضاد للتعفنات والإسهال، ويشفي الجروح الصغيرة باللثة.

٭ مادة الفلوريد التي لابد من وجودها في اي معجون للأسنان، موجودة طبيعيا في السواك.

٭ مواد سكرية.. مثل الجالاكتوز، والنشا، والمواد الصبغية، وهي تساعد على توزيع المواد الفعالة.

٭ مادة بيكربونات الصوديوم، وكلوريد البوتاسيوم، اللتان تقومان بمهمة نظافة الأسنان.

٭ مادة شبيهة بالبنسلين تخفف من حدة آلام الأسنان.

٭ بلورات السيليس: وهي مواد مزيلة للأوساخ، حيث تحك القلح عن الأسنان.

٭ مادة تمنع النخر السني.

٭ ألياف السيليوز وزيوت عطرية تطيب الفم.

٭ كلوريد الصوديوم، وأكسالات الكالسيوم، وأملاح معدنية، وأملاح ناشدرية.

٭ شاردة الكالسيوم والفوسفات والحديد والصوديوم والكلور والكبريتات والفحمات.

وجدير بالذكر انه بعد إجراء الدراسات والبحوث على السواك ادرك العلماء واطباء الاسنان الفروق الجوهرية بين السواك والمعاجين، حيث ثبت ان منافع السواك وفوائده لا تقتصر على الفم والأسنان فحسب، بل انه يطيب الفم ويطهره، ويشد اللثة، ويقطع البلغم ويذهب الحفر، ويصح المعدة، ويجلي الأسنان، ويدر البول.

(من كتاب: ثبت علمياً - محمد كامل - عبدالصمد)