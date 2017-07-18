٭ البعوضة يمكنها ان تضع 150 مليون بيضة كل عام.

٭ الغراء الحديثة (البيضاء) التي تستخدم في لصق الأخشاب والأوراق وغيرها، والتي تشبه اللبن في شكلها، بل وفي رائحتها، تصنع من اللبن فعلا.

٭ «سوفوكليس» الشاعر وكاتب المسرح اليوناني عاش حوالي مائة وثلاثين عاما، ليموت في نهايتها مختنقا ببذرة عنب.

٭ الجنرال «تاونزند» الانجليزي الذي كان شهيرا في الحرب العالمية الأولى، كان يستطيع ان يوقف دقات قلبه عدة دقائق، وفي احدى المرات استطاع ان يوقف قلبه نصف ساعة كاملة.. ولكنه مات بعدها بثمانية أيام.

٭ الاسكندرية.. عروس البحر المتوسط.. توجد 18 مدينة غيرها تحمل نفس الاسم: 13 في أميركا، 2 في كندا، 2 في بريطانيا، وواحدة في فرنسا.

٭ الأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء أسرع في دورانها حول الأرض، من القمر الطبيعي الذي يدور حولها.

٭ النحات الاغريقي «خليخاس» مات من كثرة الضحك، عندما حل اليوم الذي تكهنت له فيه احدى العرافات بأنه سيموت فيه.

ضحك كثيرا لأنه لم يكن يصدق ان النبوءة ستتحقق، ولم يتوقف عن الضحك حتى مات بالفعل «وكذب المنجمون ولو صدقوا أو لو صدفوا».

٭ في أميركا يوجد نوع من العصافير يتغذى على نحل العسل، بعد ان يجذبه اليه بنقطة حمراء تومض ببريق في وسط رأسه، فيخدع النحل بها ويظنها زهرة حمراء، واذا به يجد نفسه في فم العصفور.

٭ طائر «السنونو» يلتهم يوميا ما بين 500 و600 حشرة.

٭ الأسد ينام 20 ساعة من ساعات اليوم، ولا يستيقظ الا 4 ساعات فقط، يصطاد خلالها فريسته التي يأكلها.

(من كتاب: صدق أو لا تصدق - مصطفى علي)