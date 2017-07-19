انطونيس فان دايك

موهبة فنية تشكيلية من القرن السابع عشر، لم ينل شهرة الفنان المعاصر له (روبنز) لكنه كان ولا يزال يمثل عنصر أناقة عصره وكبريائه وغروره، بدأ الرسم بالزيت وهو في الخامسة عشرة من عمره، واعتبر في دراسة حديثة عنه (أهم موهبة فذة في عهده).

ولد (انطونيس فان دايك) في مارس من عام 1599، طفلا بين سبعة أبناء لتاجر في مدينة (انتويرب) أو (انفرس) في شمال بلجيكا (اليوم) في الاقليم (الفلامنكي) ليصبح من أهم الفنانين الفلامنك بالرغم من صغر سنه أمام (روبنز) الذي كان يكبره بـ 22 عاما، والذي كانت (انتويرب) ايضا مسقط رأسه.

وقد احتفت به بلجيكا بمرور 400 سنة على مولده وضم المعرض الخاص أكثر من 200 عمل له، وكان فان دايك قد أقام أول ورشة عمل له وعمره 16 سنة، لكنه تخفى عن السلطات لأنه كان قاصرا واختار العمل مع روبنز، لكن منشآت مهمة طلبت تصميم استكشات من فان دايك مما شجعه كثيرا على الرسم والظهور.

ارتحل فان دايك الى لندن عام 1620 ثم الى ايطاليا معقل الفنون، واستطاع اختراق المجتمعات الراقية وصور شخصياتها بما فيها نائب ملك صقلية وكاردينالات روما، وتأثر بعصر الباروك في الرسم، لتأتي لوحاته مليئة بالأبهة والعظمة والألوان وعاد الى (انتوير ب) عام 1627 وعمل في فن الغرافيك حتى حاز لقب (نبيل فارس) والذي قلده له الملك تشارل الأول عام 1632 في انجلترا، وعمل هناك على رسم لوحات زيتية عن الحب والعشاق والأساطير، ثم سافر الى باريس عام 1641، أملا في ان يكون من رسامي اللوفر لكنه لم يفلح، فمرض ومات في ديسمبر عام 1641 عن 42 عاما بعد عام ونصف العام فقط من وفاة غريمه واستاذه.

(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ - أسيمة جانو)