٭ من أكثر النشاطات شعبية في الولايات المتحدة هي الإبحار والصيد البحري، أما لعبة البولينغ والصيد البري فيأتيان في المرتبة الثانية.

٭ في البرازيل هناك نوع من القوارض يدعى «اجوتي» وهو بحجم الأرنب تقريبا، يصيده الناس وهو من الأطعمة المعروفة.

٭ أول كوميديا انجليزية كتبت كانت تلك التي كتبها استاذ ومثلها تلاميذه في مدينة ايتون عام 1553 وكانت تدعى «والفر ويستر دويستر».

٭ قبعة باناما مصنوعة من الأوراق الصغيرة للسرو عديم الساق وليس لها أي علاقة بدولة باناما.

٭ المحطة المركزية الكبرى للقطارات والقديمة جدا في نيويورك، تحافظ على نظافتها بسبب القواعد الصارمة المطبقة على القطارات بحيث يتحتم على القطارات المحملة بالركاب الدخول الى المحطة دون تشغيل المحركات.

٭ في نوفمبر 1872 وجدت السفينة «ماري سيلست» في وسط المحيط الأطلسي، وكان الطعام على المائدة دون ان يؤكل منه أي شيء، كل شيء كان على ما يرام ولم تكن هناك من علامات لأي اصطدام أو عراك ولكن لم يكن للاثنى عشر بحارا أي اثر.

٭ رجال القرون الوسطى لم يكن طول الانسان العادي منهم يتعدى الخمسة أقدام وست بوصات.

(من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة - جايلز براندريت)