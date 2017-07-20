تناول قليلاً من الدهن

تحتوي معظم الخضراوات على اقل من 10% من الدهون، ومعظم الحبوب على 16 ـ 20% من الدهون، وللمقارنة فإن الحليب الكامل والجبن يحتويان على 74% من الدهون، والبيض على 64% من الدهون، وحتى الحليب القليل الدسم والدجاج المجرد من الجلد يحتويان على 38% من الدهن.

ليس الخوف من اللحوم في علو نسبة دهنه فقط، بل ان اللحم في الوقت نفسه يحتوي على دهون مشبعة، وهذه الدهون بعينها هي الدهون المضرة بالصحة، ثم ان الاغذية التي تحتوي على دهن قليل يعني انها تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وتؤكد الدراسات في هذا المجال ان الاغذية التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة هي التي تطيل العمر.

وأود أن أضيف إلى الفقرة السابقة شيئا آخر وأقول: كُلْ أقل لتعيش اكثر، واعلم ايها القارئ انه كلما كنت نحيفا طال عمرك اكثر في الغالب، ومع ذلك حصر السعرات الحرارية، اي تناولك لاغذية فيها سعرات حرارية قليلة، لا يعني سوء التغذية، بل هو اعطاء الجسد ما يحتاج اليه تماما وليس اكثر، واعلم جيدا ان هناك اطعمة عديدة في الانظمة الغذائية التي توفر سعرات حرارية (فارغة) كالسكر او الدهن المشبع، وينبغي ابقاء هذه الاطعمة خارجا اذا اردت ان تطيل عمرك، وبصورة عامة هناك طريقة واحدة لحصر السعرات، وهي بكل بساطة ان تأكل اقل او ان تصوم صياما معتدلا لمدة يوم كل اسبوع.

(من كتاب: شباب دائم - د.دلاور محمد صابر)