من ابتكر ربطة العنق؟

في سياق كتب التاريخ، يبدو انه قبل قرون ارتدى جنود الامبراطور الصيني جانغ (شي هوانغ دي) قطعة قماش تشبه الوشاح تلف حول العنق للدلالة على مقامهم الرفيع، غير ان الاوشحة الاكثر شهرة تلك التي ارتداها الكرواتيون الذين حاربوا مع الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، ففي خلال احدى مواكب النصر في باريس كان الفرنسيون مفتونين بأوشحة الكرواتيين، حتى انهم اطلقوا عليها اسم كرافات، من كلمة كرافات التي تعني كرواتيا، وابتدأوا يرتدون الاوشحة ايضا، ومن ذلك الحين لم تتوقف موضات ربطات العنق مع ان الجنود في «شتاينكركه» كانوا اول من صنعوا من الوشاح ربطة عنق معقودة.

وفي خلال الثورة الفرنسية 1789 ـ 1799 كان الرجل يدل على ميله السياسي من لون الكرافات او الوشاح حول عنقه، وفي القرن التاسع عشر اكتشف المجتمع الاوروبي الانيق هذا النمط من الملابس، وعندئذ رفعت ربطة العنق من الميدانين السياسي والعسكري ودخلت خزانة ملابس الرجال بشكل عام، واليوم اضحت ربطة العنق إلزامية في مناسبات معينة بالاضافة الى كونها مقبولة في مجتمعات عديدة حول العالم.

(من كتاب: « كشكول المعارف» لـ «كاميليا سلوم عكاوي»)