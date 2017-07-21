لماذا لا يمكن للحيوانات تعلّم النطق؟

ان معظم التصرفات الذكية التي تقوم بها الحيوانات هي نتيجة نماذج معينة من السلوك الموروث، وترتبط هذه الافعال بأوضاع خاصة، حتى إذا تبدلت الأوضاع لا يعود الحيوان يعرف كيف يتعامل معها، وهناك سبب آخر لهذه الافعال الذكية وهو طريقة التجربة والخطأ في التعلم.

ومن غير الممكن لأي من هاتين الطريقتين في «التفكير» ان تؤدي الى التكلم. ان الكلام يعني استعمال الكلمات كرموز للتعبير عن الافكار او لتسمية الاشياء. وليست للحيوانات قابلية للتعامل مع الرموز، فعقولها لا تستطيع استخدام الروابط بين الرموز بالطريقة التي يقوم بها الانسان.

عندما ندرس كيف يتعلم طفل ما ان يقول: «ماما» فإننا نرى مدى التعقيد في تعلم النطق، فالطفل يتعلم اولا معرفة امه برؤيتها مرة بعد اخرى، بينما تتلفظ الأم كلمة «ماما» باستمرار في مخاطبة طفلها. ويتم الربط عندئذ في ذهن الطفل بين ظهور شخص الأم وسماع كلمة «ماما» ويتوصل الطفل الى تحديد شخص الأم، وتأتي الخطوة الثانية حين تبدأ الأم بتعليم طفلها ان يتلفظ بكلمة «ماما»، فتأخذ بنطقها امامه، ويحاول هو تقليدها بالنطق حتى يصل الى مرحلة تشكل الكلمة، ومع استمراره في التلفظ تتمرن عضلات النطق لديه حتى تبدأ بالعمل.

واخيرا، يأتي اليوم الذي يكون فيه كل شيء جاهزا للكلام: الطفل يرى امه، يتعرف عليها، يتذكر الكلمة، يصوغ الكلمة، تبدأ العضلات المعنية بالعمل، ثم ينطق: «ماما».

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)