ما الكهرمان؟

ان الكهرمان مادة صمغية تسيل من بعض أنواع الأشجار عند قطعها او جرحها، وهذه المادة تقوم بعمل الدواء للقطع أو الجرح حيث ان بها مواد كيميائية تساعد على حماية الشجرة من البكتريا والفطريات ويتصلب هذا الصمغ بسرعة وتحدث فيه تغيرات كيميائية ببطء وبمرور الوقت وعلى مدى ملايين السنين يتحول الى كهرمان، واحدث انواع الكهرمان تكون منذ 13 مليون سنة اما اقدم انواعه فقد تكون منذ 230 مليون سنة اثناء عصر الديناصورات، والكهرمان بصرف النظر عن عمره يشبه البلاستيك في شكله وملمسه ويمكن تلميعه مثل الزجاج.

ويوجد الكهرمان في شكل عقد غير منتظمة او قضبان او في شكل قطرات وله كل درجات اللون الاصفر مع قليل من البرتقالي والبني، اما الاحمر فنادر وهناك نوع ابيض معتم يسمى (عنبر العظام).

والكهرمان شفاف في حالة نقائه اما الكهرمان غير النقي فيرجع عدم نقائه الى احتباس عديد من فقاعات الهواء داخله وهناك انواع اخرى احتبس داخلها مئات الانواع من الحشرات والنباتات.

والناس في كل مكان يحبون الكهرمان ويلبسونه كمجوهرات منذ آلاف السنين ولا تزال له شعبية كبيرة في عالم الزينة، واشهر مناطق يوجد بها الكهرمان في العالم هي شواطئ بحر البلطيق في اوروبا حيث يستخرج بكميات كبيرة هناك.

(من كتاب: حول العالم س وج - مصطفى غنيم)