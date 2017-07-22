الرياضة وصحة النساء

عن تأثير ممارسة الرياضة على الصفات البدنية والصحية للنساء.. أجريت دراسة علمية جاء فيها:

إن ممارسة الرياضة بصفة منتظمة تعمل على توسيع القفص الصدري وتحسين كفاءة استخدام عضلة الحجاب الحاجز والمعاونة في علاج مرض القلب.

وأوضحت الدراسة أن نسبة حدوث أعراض الإمساك والصداع وعسر الهضم وعسر الطمث لدى ممارسات الرياضة أقل بكثير من نسبة حدوثها عند غير الممارسات، إذ إن ممارسة الرياضة أقل خاصة تمرينات البطن يساعد على تحريك الأمعاء بصورة منتظمة واستثنائي الدورة الدموية وتحسين عضلات البطن.. وإطالة اللفائف والاربطة القصيرة التي يتسبب قصرها في ميل الحوض عن وضعه الطبيعي، فيضغط على الاعصاب المحيطة ويؤدي ذلك إلى الشعور بآلام الطمث.

وأشارت نتائج الدراسة الى ارتفاع نسبة الولادة المتعسرة والقيصرية بين غير الممارسات للرياضة، وارتفاع نسبة الولادة الطبيعية بين الرياضيات حيث تعمل الرياضة على تقوية العضلات بجدار البطن، ومرونة مفصل الفخذين والمنطقة القطنية من العمود الفقري والمحافظة على الوضع الطبيعي للحوض.

سعادة المرأة.. في اعتنائها بصحتها

إن كل امرأة تستطيع أن تحصل على سعادتها بامتلاك مفاتيح شخصية زوجها، وهي في ذلك أفضل من أي طبيب نفسي.. وان من دواعي سعادتها في الحياة اعتناءها بصحتها وراحتها كلما أمكنها ذلك، وان تقرر بنفسها ما تحتاجه وما لا تحتاجه وما يريحها وما ينهك قواها، وأن تنظر للمستقبل ولا تلتف الى أحزان الماضي، أي لا تبك على اللبن المسكوب، ومن الاسباب التي تشعرها بالسعادة الغامرة أيضا توطيد علاقاتها بالصديقات وخاصة صديقات الطفولة بما تحمله من أجمل الذكريات.

وعلى المرأة ـ عموما ـ أن تكثر من لحظات المرح والبهجة في أيامها بقدر ما تستطيع، وهو ما أكدته جداتنا أيام زمان بقولهن: «اللي مراته مفرفشة يرجع جوزها من العشا».. ولا تنس ضرورة ان يكون للمرأة ذمتها المالية لترسيخ شعورها بالأمان، وهو الأمر الذي يضفي عليها مزيدا من السعادة.

وأخيرا: على الجميع تقديم الاحترام لجميع النساء الفضليات، فمن أهم أسباب سعادة المرأة أن يوقرها أبناؤها كأم، وأن يقدرها زوجها كشريكة للحياة، ويقدرها المجتمع كشريكة في بناء الحياة.

فهل هناك أعظم من تحقيق سعادة المرأة المنشودة من شعورها بالأمان والاستقرار مع زوجها؟!

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة - د. محمد كامل عبدالصمد)