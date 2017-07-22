لماذا يقشعر الجسم عند الإحساس ببرودة الجو؟

عند التعرض للبرد تزداد حاجتنا للتدفئة، والقشعريرة عبارة عن ارتجافات تصيب الجسم تلقائيا، وبصفة آلية.. وهذه الارتجافات تساعد على بعث الدفء في الجسم.

يساعد تقلص العضلات في إنتاج الحرارة ولهذا السبب ترتفع درجة حرارة الجسم عند الجري أو بذل أي مجهود، ولهذا السبب أيضا تنشط العضلات تلقائيا عند انخفاض درجة حرارة الجسم حيث تأخذ في الانقباض والانبساط بسرعة وهو ما نعبر عنه بالقشعريرة وينتج عن هذه الظاهرة الطبيعية إنتاج حرارة تساعدنا في مقاومة تأثير البرودة.

ويحدث أحيانا أن تكون هذه الارتجافات غير كافية لبعث الدفء في أجسادنا، وبناء عليه تقوم الفطرة والغريزة بدفعنا نحو ضرب أذرعتنا وأيدينا بشدة على جوانب أجسادنا بقوة وبتحركات سريعة متلاحقة، مثل هذا الفعل العضلي يساعد على بعث الدفء في أجسادنا.

(من كتاب: س وج في العلوم المبسطة - د. حسام محمد مازن)