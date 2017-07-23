من هو الذي استعمل الحروف اللاتينية بدلا من العربية في الكتابة التركية؟
٭ هو كمال اتاتورك.
ملكة شهيرة قطعوا رأسها بالمقصلة.. فمن هي؟
٭ الفرنسية ماري انطوانيت.
من هو أول رجل سار في مركبة فضائية؟
٭ هو الروسي الكسي ليونوف.
ما اسم العضلة التي تفصل البطن عن الصدر؟
٭ عضلة الحجاب الحاجز.
تتصل الرئتان اتصالا مباشرا بعضو مهم في الجسم.. ما هو؟
٭ القلب.
من هو أول طيار عبر المحيط الأطلسي بالطائرة؟
٭ هو هولندبرغ.
كم يبلغ عدد لغات العالم على وجه التقريب؟
٭ يبلغ عدد لغات العالم التقريبي حوالي 2700 لغة.
البكتيريا: نباتات أم حيوانات؟
٭ هي عبارة عن نباتات.
أين تقع مكتبة الاسكوريال الشهيرة؟
٭ تقع في اسبانيا.
ما أكثر اللغات انتشارا في أميركا اللاتينية؟
٭ اكثر اللغات انتشارا هي الاسبانية.
(من كتاب: بنك المعلومات - هشام خطاب)