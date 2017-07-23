من هو الذي استعمل الحروف اللاتينية بدلا من العربية في الكتابة التركية؟

٭ هو كمال اتاتورك.

ملكة شهيرة قطعوا رأسها بالمقصلة.. فمن هي؟

٭ الفرنسية ماري انطوانيت.

من هو أول رجل سار في مركبة فضائية؟

٭ هو الروسي الكسي ليونوف.

ما اسم العضلة التي تفصل البطن عن الصدر؟

٭ عضلة الحجاب الحاجز.

تتصل الرئتان اتصالا مباشرا بعضو مهم في الجسم.. ما هو؟

٭ القلب.

من هو أول طيار عبر المحيط الأطلسي بالطائرة؟

٭ هو هولندبرغ.

كم يبلغ عدد لغات العالم على وجه التقريب؟

٭ يبلغ عدد لغات العالم التقريبي حوالي 2700 لغة.

البكتيريا: نباتات أم حيوانات؟

٭ هي عبارة عن نباتات.

أين تقع مكتبة الاسكوريال الشهيرة؟

٭ تقع في اسبانيا.

ما أكثر اللغات انتشارا في أميركا اللاتينية؟

٭ اكثر اللغات انتشارا هي الاسبانية.

(من كتاب: بنك المعلومات - هشام خطاب)