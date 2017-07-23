هل ثعابين الماء خطرة؟

ثعابين الماء (الكونكر) و(المواري) يعيشان في المياه المالحة فقط معظم أنواع هذه الثعابين تعيش في مناطق البحار الدافئة والاستوائية ويعيش معظمها بعيدا عن الساحل، بعض من هذه الثعابين تنمو الى حجم عملاق فثعبان البحر (كونكر) وصل وزنه الى 160 باوندا (80 كغم تقريبا) وطوله الى 6 أقدام، اما ثعبان (مواري) فقد يصل طوله الى 10 أقدام مع ذلك، فإن معظمها يتراوح طولها بين 2 و3 أقدام.

يعتبر ثعبان (مواري) من قبل العديد من الناس حيوانا خطرا، فهو يعيش بين الصخور والشعب المرجانية، حيث يختفي في الثقوب والشقوق وعندما يشعر بالجوع يندفع خارجا ويخطف الضحية التي تسبح قريبا جدا منه، فهو يملك فكين قويين وأسنانا حادة.

قدماء الرومان عرفوا بعض الشيء عن ثعبان مواري، واعتبروا لسعته سامة، لكن الأشخاص الذين تعرضوا الى لسعة هذا الثعبان لم يظهر عليهم تأثير السم، فثعابين مواري تقدر على كل حال من مهاجمة الإنسان تحت ظروف معينة، وتعطيه لسعة قاسية تماما.

ان ثعبان الماء الذي اعتبر خطرا هو في الحقيقة ليس بثعبان الماء بتاتا، فثعبان الماء الكهربائي ينتمي الى نفس فصيلة الأسماك، مثل السرطان، السلور والأسماك الصغيرة، فقد وجد في جنوب أميركا، فقط وحوالي أربعة أخماس جسمه يتألف من أعضاء كهربائية، التي هي عبارة عن عضلات خاصة تحتوي على خلايا كهربائية.

عندما يشعر الحيوان بشيء يضايقه، تطلق الخلايا الكهربائية تيار من شحنة كهربائية قوية فتصيب الإنسان صدمة غير مرضية.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا - هشام عبدالجبار الهاشمي)