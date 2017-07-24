ما مجموع ما تضعه أنثى الذباب الأبيض في السنة؟

٭ مجموع ما تضعه أنثى الذباب من بيض طوال حياتها أكثر من 500 بيضة.

ما وزن سمكة من سمك الفانوس؟

٭ ألف سمكة من سمك الفانوس تزن كيلوغرام واحد.

ما الأضرار التي تنتج من لسع نحلة العسل لك؟

٭ تلقى النحلة حتفها على الفور.

ما أول الأصوات التي يستطيع الطفل تمييزها؟

٭ صوت الأم.

حيوانات تسمع أكثر من الإنسان؟

٭ الحصان والهر والأرنب أكبر مقدرة من الإنسان على السمع، وهي تستطيع تحريك آذانها لالتقاط أضعف الأصوات.

ما الحيوان الذي يموت اذ قطع ذيله؟

٭ الحصان.

ماذا يفعل العقرب اذا أحيط بالنار؟

٭ يلسع نفسه ويموت.

ما الحيوان الذي يبكي عندما يكون حزينا؟

٭ الفيل.

كيف تقتل نملة فيلا؟

٭ اذا دخلت في أذنه.

كيف تساعد الطبقة العليا للغلاف الجوي في نقل الاتصالات؟

٭ تحتوي طبقة الايونسفير وهي الطبقة العليا في الغلاف الجوي على جسيمات ذرية مشحونة لها أهمية بالغة في الاتصالات، وانتقال موجات الراديو.

ماذا تعرف عن بيضة النعامة؟

٭ أكبر بيضة في العالم الآن، وزنها 2 كيلوغرام تقريبا، وسمك قشرتها يبلغ 1.5 ميليمتر تقريبا، ويمكن لشخص وزنه 126.98 كيلوغراما ان يقف عليها دون ان تتحطم.

(من كتاب: خالد عبداللاه)