ما مجموع ما تضعه أنثى الذباب الأبيض في السنة؟
٭ مجموع ما تضعه أنثى الذباب من بيض طوال حياتها أكثر من 500 بيضة.
ما وزن سمكة من سمك الفانوس؟
٭ ألف سمكة من سمك الفانوس تزن كيلوغرام واحد.
ما الأضرار التي تنتج من لسع نحلة العسل لك؟
٭ تلقى النحلة حتفها على الفور.
ما أول الأصوات التي يستطيع الطفل تمييزها؟
٭ صوت الأم.
حيوانات تسمع أكثر من الإنسان؟
٭ الحصان والهر والأرنب أكبر مقدرة من الإنسان على السمع، وهي تستطيع تحريك آذانها لالتقاط أضعف الأصوات.
ما الحيوان الذي يموت اذ قطع ذيله؟
٭ الحصان.
ماذا يفعل العقرب اذا أحيط بالنار؟
٭ يلسع نفسه ويموت.
ما الحيوان الذي يبكي عندما يكون حزينا؟
٭ الفيل.
كيف تقتل نملة فيلا؟
٭ اذا دخلت في أذنه.
كيف تساعد الطبقة العليا للغلاف الجوي في نقل الاتصالات؟
٭ تحتوي طبقة الايونسفير وهي الطبقة العليا في الغلاف الجوي على جسيمات ذرية مشحونة لها أهمية بالغة في الاتصالات، وانتقال موجات الراديو.
ماذا تعرف عن بيضة النعامة؟
٭ أكبر بيضة في العالم الآن، وزنها 2 كيلوغرام تقريبا، وسمك قشرتها يبلغ 1.5 ميليمتر تقريبا، ويمكن لشخص وزنه 126.98 كيلوغراما ان يقف عليها دون ان تتحطم.
(من كتاب: خالد عبداللاه)