ما منشأ البطاطا؟

البطاطا أو (البطاطس) هي اليوم وجبة شعبية شائعة في البلدان العربية وعدد كبير من بلدان العالم، غير ان الذي اشتهر بها هو ايرلندا، وذلك لارتباطها بكارثة ايرلندية عامة، كان الايرلنديون حتى أواسط القرن التاسع عشر يعتمدون في غذائهم على البطاطا بشكل رئيسي، ثم في عام 1846 أصيبت البطاطا بآفة زراعية أتلفت محصول السنة بكامله، وكانت النتيجة موت 600.000 شخص جوعا.

غير ان البطاطا لم تنشأ في ايرلندا ولا في ألمانيا حيث يكثر أكلها، موطنها الأصلي هو مرتفعات الاكوادور والبيرو في أميركا الجنوبية، ويمكن العثور عليها حتى اليوم تنمو تلقائيا مع النباتات البرية، ولما وصل الاسبان الى البيرو وجدوا نبتة البطاطا وحملوها معهم الى اسبانيا في مطلع القرن السادس عشر، ومن هناك انتشرت في أنحاء أوروبا.

البطاطا من الفصيلة التي تضم الطماطم (البندورة) والتبغ، وحبة البطاطا نفسها هي عبارة عن ساق تدخر الغذاء وتبقى تحت سطح التربة، و«العيون» التي في حبة البطاطا هي عبارة عن براعم غير نامية.

البطاطا التي نأكلها اليوم تختلف عن تلك التي عثر عليها في أميركا الجنوبية، وذلك بسبب اختلاف طرق الزراعة وكيفياتها، والبطاطا لا تنمو بطريقة زرع البذور، بل من زرع قطعا من حبة البطاطا تشتمل على البراعم أو العيون، وهي التي تنمو لتشكل النبتة الجديدة.

تنمو النبتة التي تحمل ازهارا بيضاء أو مزهرة الي ارتفاع يتراوح بين 30 و90 سم، عندما يبدأ رأس النبتة بالذبول يكون وقت القطاف قد حان.

تزرع البطاطا أساسا للأغراض الغذائية كما يصنع منها النشاء، وتستعمل لتقطير الكحول.