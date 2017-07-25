بين نابليون بونابرت

ومحمد علي باشا

من غرائب المصادفات أن القائد والامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت ومحمد علي باشا، باني مصر الحديثة، قد تشابها في نواح كثيرة، منها على سبيل المثال:

ـ ولد نابليون عام 1769، وكذلك محمد علي باشا.

ـ ولد نابليون في مدينة بحرية على شواطئ البحر المتوسط في جزيرة «كورسيكا»، وأيضا ولد محمد علي باشا في مدينة بحرية على شاطئ المتوسط في «قونية» بألبانيا.

ـ كانت «جوزفين» زوجة نابليون الأولى ارملة، وكذلك كانت «أمينة هانم» زوجة محمد علي.

ـ إحدى زوجتي نابليون وهي «جوزفين» لم تُنجب، وكذلك إحدى زوجتي محمد علي وهي «ماه دوران».

ـ حارب نابليون بجيشه وأسطوله الإنجليزي في الإسكندرية عام 1798، وكذلك حاربهم محمد علي، أثناء حملة فريزر، عام 1807.

ـ أدخل نابليون زراعة القطن إلى بلاده، وكذلك فعل محمد علي الذي احضر بذرة القطن إلى مصر من سيلان.

ـ انشأ بانليون بنكا في بلاده، وكذلك محمد علي.

ـ أمر نابليون بتحرير العبيد في فرنسا، وكذلك فعل محمد علي في مصر والسودان.

ـ تنازل نابليون عن العرش لابنه (مرغما)، وكذلك تنازل محمد علي عن الحكم لابنه «إبراهيم باشا» ولكنه كان «راضيا» عن التنازل.

ـ جعل نابليون من فرنسا قوة عظمى في العالم، وكذلك جعل محمد علي مصر بلدا صناعيا كبيرا له ثقله السياسي الكبير.

ـ توفي نابليون بسبب المرض، الذي يقال انه كان سلا في المعدة، وكذلك توفي محمد علي بالسل.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى - مجدي سيد عبدالعزيز)