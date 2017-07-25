بين نابليون بونابرت
ومحمد علي باشا
من غرائب المصادفات أن القائد والامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت ومحمد علي باشا، باني مصر الحديثة، قد تشابها في نواح كثيرة، منها على سبيل المثال:
ـ ولد نابليون عام 1769، وكذلك محمد علي باشا.
ـ ولد نابليون في مدينة بحرية على شواطئ البحر المتوسط في جزيرة «كورسيكا»، وأيضا ولد محمد علي باشا في مدينة بحرية على شاطئ المتوسط في «قونية» بألبانيا.
ـ كانت «جوزفين» زوجة نابليون الأولى ارملة، وكذلك كانت «أمينة هانم» زوجة محمد علي.
ـ إحدى زوجتي نابليون وهي «جوزفين» لم تُنجب، وكذلك إحدى زوجتي محمد علي وهي «ماه دوران».
ـ حارب نابليون بجيشه وأسطوله الإنجليزي في الإسكندرية عام 1798، وكذلك حاربهم محمد علي، أثناء حملة فريزر، عام 1807.
ـ أدخل نابليون زراعة القطن إلى بلاده، وكذلك فعل محمد علي الذي احضر بذرة القطن إلى مصر من سيلان.
ـ انشأ بانليون بنكا في بلاده، وكذلك محمد علي.
ـ أمر نابليون بتحرير العبيد في فرنسا، وكذلك فعل محمد علي في مصر والسودان.
ـ تنازل نابليون عن العرش لابنه (مرغما)، وكذلك تنازل محمد علي عن الحكم لابنه «إبراهيم باشا» ولكنه كان «راضيا» عن التنازل.
ـ جعل نابليون من فرنسا قوة عظمى في العالم، وكذلك جعل محمد علي مصر بلدا صناعيا كبيرا له ثقله السياسي الكبير.
ـ توفي نابليون بسبب المرض، الذي يقال انه كان سلا في المعدة، وكذلك توفي محمد علي بالسل.
(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى - مجدي سيد عبدالعزيز)