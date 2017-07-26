«لا قصرنا ولا أهل الهوى زادوا»

٭ يضرب مثلا على عدم وجود أي جديد في الموضوع.

«إذا خلاك البين ما خلاك الكبر».

٭ «البين» هنا يعني الفراق بالموت، والمعنى أنه إن سلمت من الموت فلن تسلم من أمراض «الكبر» والشيخوخة ويضرب مثلا لخيارين كلاهما مر.

«إن ركست أكلني السمك، وإن طفحت أكلني الطير»

٭ يضرب مثلا لسوء الخيارات، وهذا هو حال ما يطفو على البحر فإن «ركس» أي غاص في الأعماق كان مأكول السمك، وإن طفح على السطح أكله الطير.

«مالك إلا خشمك لو كان عوي»

٭ يضرب مثلا للرضا بالأقدار والاعتماد على النفس دون الحاجة للغير.

«ما جاز الباب إلا على هالخرابة ولا جاز المطرب إلا على هالربابة».

٭ يضرب مثلا لعدم صلاحية بعض الأمور، إلا لأشياء معينة حتى لو كانت رديئة.

«مكسور لا تأكل، وصحيح لا تكسر، واكل حتى تشبع»

٭ يعني «الخبز» وهذا مستحيل، والمعنى لا تأكل أبدا، ويضرب لما يطلب شيئا مستحيلا وهو يعلم استحالته.

«العب بالمقصوص لين يجيك الطيار»

٭ «المقصوص» هو الطير الذي تم قص جناحه، والمعنى يجب عليك مجاراة الزمن حتى يأتيك ما تشتهي.

«قالوا للكذاب: احلف.. قال: جاني الفرج»

٭ طبعا لأن في الحلفان بالنسبة له خلاص.

«حبيبك يبلعلك الزلط، وعدوك يدور لك الغلط»

٭ واضح المعنى.. لكن من يستوعب.

(من كتاب: 1000 من عيون الأمثال - محمد صالح السبتي)