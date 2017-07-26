من الملك الإنجليزي الشهير الذي تنازل عن العرش بسبب امرأة؟

هو الملك الانجليزي إدوارد الثامن، الابن الاكبر للملك جورج الخامس، وقد ولد عام 1894، وحمل اللقب الذي يحمله ولي العهد وهو أمير ويلس منذ عام 1911، وقد اشترك في الحرب العالمية الاولى وقام برحلات زار فيها اكثر انحاء العالم، وقد اعتلى العرش بعد وفاة والده عام 1936 وكان في أثناء ذلك قد تعرف على سيدة اميركية مطلقة وهي مسز واليس سمسون وأحبها وأراد الزواج منها، الا ان قوانين العائلة الملكية البريطانية تمنع ان يتزوج أحد أمرائها من مطلقة، كما ان الشعب البريطاني المتحفظ لم يرض عن هذه العملية مما أدى الى ان يضطر إدوارد الثامن الى ان يختار بين كرسي العرش وحبيبته وكان قراره هو التنازل عن العرش والبقاء مع حبيبته، حيث قضى حياته في قصر قرب باريس الى ان توفي.

من أول من رسم خارطة العالم؟

أول من رسم خارطة العالم هو الإدريسي أبوعبدالله محمد (1100 ـ 1166) ولد لأسرة علوية وتعلم في قرطبة، ولما كبر ساح في أوروبا وآسيا الصغرى وحوض البحر المتوسط ثم استقر في بلاط الملك روجر الثاني في بالرمو عاصمة صقلية وهناك صنع كرة فلكية من الفضة وخريطة للعالم على اسطوانة فضية وقد بعث روجر نفرا من الباحثين الى بقاع مختلفة من الأراضي، وكان هؤلاء يأتون بما شاهدوه ويقدمونه للإدريسي فوضع كتابه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) وهو وصف للأراضي وما عليها وقد ساعده هذا على رسم خريطة العالم الذي كان معروفا حتى ذلك اليوم.

(من كتاب: هل تعلم؟ - وفاء يوسف)