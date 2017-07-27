٭ أن بالإمكان مزج الزيت مع الماء بسهولة إذا أضيف إلى المزيج شيء من الصابون.

٭ أن كلمة «لماذا» في الإنجليزية ليست فقط أداة استفهام بل هي اسم لنوع من أنواع البقر.

٭ أن الحشرات تنقل للإنسان ما لا يقل عن 30 مرضا مختلفا.

٭ أن اللسان يختلف مثل بصمات الأصابع من شخص لآخر.

٭ أن هناك أنواعا من السحلبية (نبات) لها براعم يحوي كل برعم منها بذورا صغيرة يبلغ عددها ما يقارب 10 ملايين بذرة صغيرة.

٭ أن ضغط الماء داخل كل خلية في البصلة كاف لتشغيل محرك بخاري.

٭ أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الفضة يتم استعماله كيماويا في صنع أفلام التصوير والمرايا.

٭ أن نبات الدبق، هو نبات متطفل يتطفل على الأشجار، ويتغذى عليها، وعندما يكتمل نموه يقتل الشجرة التي كان يتغذى منها.

٭ أن غراء السمك مادة تستعمل في صنع الغراء وفي صنع الجيلي، كما تستعمل في إعطاء الكحول لونه الصافي وهي تستخرج من سمك الحفش.

(من كتاب: هل تعلم؟ - علاء العموش)