متى تم تدجين القطط؟

لقد وجدت القطط مع الإنسان منذ مدد طويلة العهد، ولقد جاءت حفريات ورسوم لقطط تعود الى ألوف السنين، إن القطة المدجنة أو الأليفة التي تعرفها اليوم ما هي إلا من أنسال القطط المتوحشة، ولكننا لا نعلم بالضبط من أي صنف من القطط المتوحشة هي، لأن ذلك قد حدث منذ عهد طويل جدا، ومن المحتمل ان الأصناف او السلالات التي أتت منها القطط المدجنة تعود الى نوعين او ثلاثة أنواع من القطط البرية الصغيرة التي وجدت في أوروبا وفي شمال افريقيا وفي آسيا قبل ألوف السنين، وإن أفضل تخمين لدينا هو انه وقبل 5000 عام دجنت هذه القطط المتوحشة لأول مرة، والحقيقة أن المصريين عبدوا القط واعتبروه إلها ـ حسب معتقداتهم الباطلة ـ وكانت آلهتهم (باست) و(باخت) تظهر ولها رأس قطة وكانت القرابين تقدم للقطط.

وكانت القطة أيضا تمثل المعبود المصري القديم (رع) والمعبودة (إيزيس) وعندما كانت إحدى قطط المنزل تموت كانت العائلة المصرية القديمة وأيضا الخدم تحلق حواجبها وتلبس ملابس الحداد وأما اذا ماتت قطة المعبد فإن جميع أفراد المدينة يلبسون الحداد!

وقد وجدت مومياء القطط التي جهزت بالطريقة نفسها التي تجهز بها مومياء الملوك والنبلاء، وكان عقاب من يقتل قطة الموت!

أما في أوروبا فلم تكن هناك قطط مدجنة حتى بعد عام 1000م، ففي الأزمنة القديمة كان موقف الأوروبيين بالنسبة للقطة مختلفا عن موقف المصريين، فقد فكروا ان القطة تحمل روحا شريرة وكانوا يصورون الشيطان بشكل قطة سوداء وكانت الساحرات تتخذ شكل القطط.

وتختلف أنواع سلالات القطط الداجنة كما تختلف سلالات وأنواع الكلاب الداجنة، وأفضل أنواع القطط ذات الشعر الطويل هو الأنجورا والقطط الفارسية.

(من كتاب: كنز المعلومات - مجدي سيد عبدالعزيز)