ابن بطوطة

الرحالة محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم الطنحي ولد في المغرب وتوفي في مدينة طنجة وبين الميلاد والوفاة رحلة من اعظم الرحلات في التاريخ، جعلت صاحبها من الرحالة العظام في تاريخ العالم اجمع، وكانت له العديد من الصفات التي جعلته من العظماء، قام بالرحلة الأولى في عام 1325 وذهب الى العديد من البلاد وكان يقوم بنقل صورة كاملة من البلد الذي يذهب اليه، العادات والتقاليد واحوال الناس وابرز الشخصيات، الى غير ذلك من الامور، والرحلة الثانية قام بها في عام 1350م ونقل جميع المعلومات المتعلقة بالبلاد التي سافر اليها في كتاب «تحفة النظر في غرائب الامصار وعجائب الاسفار» وهذا الكتاب تمت ترجمته الى العديد من اللغات.

(من كتاب: الخالدون 1000 - علي رمضان فاضل)