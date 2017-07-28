كيف بدأت صناعة ورق الجدران؟

قبل مائتي عام كان عدد قليل من الناس يزينون منازلهم بالورق الملون، أما الأغنياء في العالم فكانوا يستعملون الخشب المحفور وأقمشة الستائر والسجاد المزخرف وأقمشة البروكار أو الدمقس والديباج (erocade) وتدل الوثائق القديمة على ان استخدام أوراق الجدران الملونة يرجع الى عام ألف وأربعمائة وواحد وثمانين 1481 حيث طلب ملك فرنسا آنذاك خمسين لفة من الأوراق لاستعمالها.

ولهذا نرى ان أوراق الجدران كانت ترسم باليد في ذلك التاريخ، ولها قيمة مميزة، ولم تكن تلصق مباشرة على الجدران كما هي الحال الآن والطريقة المستعملة آنذاك كانت بلصق بطانة من الكنفا (canava) توضع ضمن إطار ثم تثبت على الجدار مع ترك فراغ معين بينها وبين الجدار وهكذا كانت النماذج القديمة من الأوراق نوعا من الرسومات الجدرانية mural.

وجاءت الخطوة الثانية فأوجدت ورق المربعات وعليها يعمد الفنان الى طباعة التصميم وتزيينها وتلوينها ورقة بعد الأخرى، واشتهرت نوعية أخرى من الورق كانت تسمى ورق القطيع (أي انها مجموعات مكدسة) وهي من الجمال بحيث تستأثر بالنظر وكأنها قطعة من المخمل، وتلصق عليها (أي الأوراق) قطع صغيرة من فضلات الصوف والحرير بموجب تصاميم معينة وحتى عام ألف وثمانمائة وثلاثين 1830 كان صانعو الورق الجداري يعمدون لطباعة صفائح من الورق ثم يلصقونها ببعضها البعض جنبا الى جنب لتؤلف (لفة طويلة) (roll) ثم مكن اكتشاف الآلات من طباعة مستمرة على «اللفة» وهذا ما نعرفه حاليا، الأمر الذي أدى الى زيادة في الإنتاج وتسهيل في العمل، ولذلك أصبح بمقدور أي إنسان عادي تزيين جدران منزله دون نفقات باهظة.

وبالمناسبة فقد استخدم الصينيون أوراقا ملونة لتزيين جدران منازلهم منذ زمن بعيد، وكان السياح يجلبون معهم الى اوروبا بعض هذه الاوراق الملونة القادمة من الشرق ولهذا تأثرت صناعة الورق بالطابع الصيني ولهذا التاريخ نجد ان التصاميم وكيفية رسم الطيور والعصافير على الورق الملون تحمل بعض النزعات الشرقية.

وكان الاثرياء من سكان المستعمرات الاميركية يستوردون الورق الجميل الملون لتزيين منزلهم من «كاثي» اي من الصين او يستوردون نماذج الرسومات وتصاميم ورق الجدران الملون.

(من كتاب: غرائب الاختراعات والاكتشافات)