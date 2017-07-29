٭ جمع ورطة: ورطات ووراط وأوراط.
٭ جمع غزال: غزالان وغزلة.
٭ جمع ضبع: أضبع.
٭ جمع طاووس: طواويس وأطواس.
٭ جمع ذئب: ذئاب وأذواب وذوبان.
٭ جمع خيل: أخيال وخيول.
٭ جمع مسواك: مساويك.
٭ جمع خال: أخوال وخؤول.
٭ جمع سائس: ساسة وسوس.
٭ جمع وشاح: وشح وأوشحة ووشائح.
٭ جمع سياج: أسوجة وسوج.
٭ جمع ضحية: ضحايا.
٭ جمع سائح: سياح.
٭ جمع أضحية: أضاحٍ.
٭ جمع شحنة: شحن.
٭ جمع هدهد: هداهد وهداهيد.
٭ جمع فهد: أفهد وفهود.
٭ جمع دلو: دلاء ودلي وأدل.
٭ جمع مسك: مسك.
٭ جمع جعبة: جعاب.
٭ جمع جبل: أجبل وجبال وأجبال.
(من كتاب: الموسوعة الشاملة - مجدي سيد عبدالعزيز)