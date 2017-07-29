ممارسة الرياضة والشيخوخة

أجرى العالم الأميركي (ج. ل. هودجصن) بجامعة بنسلفانيا دراسات أثبتت من خلالها ان الأشخاص الذين تعدوا السبعين ولا يقومون بأي نشاط، ثم بدأوا نشاطا معتدلا، فإن قدرة أجهزة أجسامهم على نقل الاكسجين تعود كما كانت من 15 عاما، وانه اذا استمر هؤلاء الأشخاص في تمريناتهم حتى يحققوا مستوى رياضيا جيدا فيمكنهم استعادة 40 سنة من قدرة أجهزتهم على نقل الاكسجين، والتمتع بكثير من التغيرات البدنية والفسيولوجية التي تعيد لهم الشباب.

وعن قدرة التمرينات المنتظمة على إعادة الشباب للجسم، أثبتت دراسة اجريت على 300 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين السنتين والسبعين، انه يمكن ان تكون لديهم لياقة جسمانية وطاقة حيوية كتلك التي لدى من هم أصغر منهم بثلاثين سنة اذا مارسوا التمرينات المنتظمة.

أما الذين أجريت عليهم التجربة فيقولون: انهم يشعرون بالفعل بطاقة أكبر من تلك التي كانت لديهم، وانهم تأكدوا من انه كلما كان الشخص أكثر لياقة كانت الطاقة التي لديه أكثر، اما الجسم الذي لم يتعود على النشاط فيشعر بالتعب من أقل مجهود.

وقد أشارت بعض الدراسات الى ان الشيخوخة المبكرة هي نتيجة عدم الحركة، ومن أعراضها ضعف القلب والرئتين والإصابة بأمراض العضلات والعظام، كما ان الجلد يتجعد ويصبح رقيقا وتتيبس المفاصل.

وان هذه الأعراض ترجع الى انخفاض معدل الاكسجين الذي يستنشقه الشخص جراء ضعف أداء الأوعية الدموية لنشاطها المتأثر بالخمود وقلة الحركة، ولذا أشارت تلك الدراسات أيضا الى أهمية المشي اليومي الخفيف كأحد العوامل التي تساعد على الوقاية من الأمراض، فضلا عن انه يزيد من الحيوية للجسم والذهن، وذلك كأبسط نوع من تلك التمرينات الرياضية.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)