ماري ـ انطوانيت ملكة فرنسا

هذه المرأة الحمقاء الشديدة التبذير جعلت نفسها مكروهة في فرنسا، وحولت الشعب الفرنسي ضد زوجها الملك لويس السادس عشر، وسببت في النهاية سقوطه عن العرش وإعدامه.

كانت ابنة الامبراطور فرانز الأول، عاهل الامبراطورية الرومانية المقدسة، تزوجت لويس عندما كان لا يزال وارثا للعرش ووليا للعهد.

وما كادت تقيم في فرنسا حتى راحت تسيء التصرف، فكانت متعجرفة تتكبر على رجال الحاشية، وقد أنفقت عن سعة أموال البلاد حتى عرفت بلقب «السيدة افلاس».

وعندما اندلعت نار الثورة السنة 1789 حاولت ان تقنع زوجها الذي لم يكن شخصيا محبوبا كثيرا بترك باريس فرارا من خصومه، ولكن قبض على الأسرة المالكة، وأعيدت إلى العاصمة وسط الخزي والعار.

ولكنها، مع ذلك لم تكن قد تعلمت شيئا من كل ما جرى، فقد أرسلت بطلب قوات أجنبية الى فرنسا لتحريرها وزوجها لويس. وافتضح الأمر، وحوكم الزوجان السنة 1792، وقد أعدمت ماري ـ انطوانيت على المقصلة في سبتمبر السنة 1793، بعد تسعة أشهر من إعدام الملك لويس السادس عشر الذي تم في يناير من السنة نفسها.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)