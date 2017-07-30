موسيقي كتب سيمفونيات مشهورة وهم أصم.. من هو؟
٭ بتهوفن.
مم تصنع أوراق الصحف؟
٭ تصنع من خشب الأشجار.
كم تبلغ نسبة الملح في مياه البحار؟
٭ تبلغ 3.5%.
ما النباتات التي كان العرب يستعملونها بدلا من الصابون؟
٭ كانوا يستعملون الاشنان والسدر.
ما داء الملوك؟
٭ هو داء النقرس.
ما الآبنوس؟
٭ هو خشب أسود صلب.
ما الطائر الذي يبيض أكبر بيضة من بين الطيور؟
٭ هو طائر النعامة.
كم تعيش السلحفاة؟
٭ يمكن ان تعيش أكثر من مائة عام.
ما اسم الورق الذي كان يكتب عليه المصريون القدماء؟
٭ هو ورق البردي.
من الأخطل الأصغر؟
٭ هو الشاعر بشارة الخوري.
من مؤلف كتاب «معجم البلدان»؟
٭ ياقوت الحموي.
من مؤلف كتاب «معجم الأدباء»؟
٭ ياقوت الحموي.
(من كتاب: «بنك المعلومات - هشام خطاب)