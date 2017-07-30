موسيقي كتب سيمفونيات مشهورة وهم أصم.. من هو؟

٭ بتهوفن.

مم تصنع أوراق الصحف؟

٭ تصنع من خشب الأشجار.

كم تبلغ نسبة الملح في مياه البحار؟

٭ تبلغ 3.5%.

ما النباتات التي كان العرب يستعملونها بدلا من الصابون؟

٭ كانوا يستعملون الاشنان والسدر.

ما داء الملوك؟

٭ هو داء النقرس.

ما الآبنوس؟

٭ هو خشب أسود صلب.

ما الطائر الذي يبيض أكبر بيضة من بين الطيور؟

٭ هو طائر النعامة.

كم تعيش السلحفاة؟

٭ يمكن ان تعيش أكثر من مائة عام.

ما اسم الورق الذي كان يكتب عليه المصريون القدماء؟

٭ هو ورق البردي.

من الأخطل الأصغر؟

٭ هو الشاعر بشارة الخوري.

من مؤلف كتاب «معجم البلدان»؟

٭ ياقوت الحموي.

من مؤلف كتاب «معجم الأدباء»؟

٭ ياقوت الحموي.

(من كتاب: «بنك المعلومات - هشام خطاب)