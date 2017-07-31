أثبتت الدراسات ان كل إنسان يحتاج إلى عدد من ساعات النوم يختلف عن غيره حسب عمره ونشاطه وحالته الصحية، وان المدى الطبيعي لنوم الفرد العادي بين خمس وعشر ساعات، وان هناك واحدا بين كل مائة شخص في حاجة الى خمس ساعات يوميا، وواحدا بين كل مائة شخص آخرين في حاجة الى عشر ساعات، وان المعدل المتوسط هو سبع ساعات ونصف الساعة، وهذا يعني ان نصف الناس يحتاج الى أكثر من ذلك، ونصفهم الآخر يحتاج الى أقل من ذلك.

وقد اثبتت تلك الدراسات أيضا ان هؤلاء الذين تكفيهم ساعات قليلة من النوم أفضل ممن يطيلون النوم، وان معظم المشاهير من الذين تكفيهم ساعات قلائل من النوم تبلغ أربع ساعات فقط.

كما ان الأشخاص الذين يكتفون بأقل من ست ساعات يوميا من النوم هم أكثر احتمالا ويتمتعون بثقة النفس، على عكس الأشخاص الذين لا تكفيهم أقل من تسع ساعات من النوم يوميا، اذ ان أغلبهم أقل إنتاجا، وسريعو الانفعال ويشعرون بقلق باستمرار.

ومن الثابت علميا ان النوم ليس عملية خمول للجسم والذهن حيث يتباطأ كل شيء، فهذا اعتقاد خاطئ لأن النوم عملية فعالة وله أشكال تتعاقب على النائم، حيث ان الإنسان في اثناء النوم يكون عرضة للتغيرات وللأنشطة المستمرة، حيث تنخفض حرارة الجسم وكذلك نبضه، وتسترخي عضلاته.

وثبت ايضا ان نوعية النوم بالنسبة للإنسان أهم بكثير من عدة ساعات النوم، فإذا استيقظ منتعشا قادرا على العمل بنشاط وحيوية فائقة دل ذلك على انه تحصل على كفايته من النوم بصرف النظر عن عدد الساعات التي استغرقها في النوم.

ومن الجدير بالذكر ان أكثر ساعات النوم عمقا هي الساعات الثلاث الأولى، وبعدها يقل عمق النوم تدريجيا الى ان يصحو الشخص، وانه مع التقدم في العمر يصبح النوم أكثر تقطعا وأقل عمقا.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)