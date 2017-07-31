ضربة الشمس

ضربات الشمس ـ ويستحسن ان تسمى ضربات الحر ـ هي عبارة عن مرض يصيب الإنسان اذا تعرض لدرجة حرارة عالية، ولم يكيف الجسم نفسه لهذا التغير الحراري، وذلك لخلل في مراكز المخ التي تسيطر على تنظيم حرارة الجسم وجعلها في المستوى الطبيعي ـ حوالي 37 درجة مئوية ـ وكذلك لخلل في الغدد العرقية، فلا يعرق الجسم كالمعتاد عند التعرض لدرجة حرارة مرتفعة، لأن العرق من أهم الأسباب التي تلطف من حرارة الجسم عندما يتبخر.

لذا نرى المصاب بضربة الشمس ترتفع حرارة جسمه وربما وصلت الى 40 ـ 41 درجة مئوية وجلده جاف ساخن محتقن، لأن الحرارة تتجمع داخل الجسم، ويصحب ذلك اضطرابات في الجهاز العصبي، منها الهذيان والدوار والصداع الشديد، وربما قيء شديد في بعض الحالات، ثم عدم الاستقرار وعدم التوازن، ثم في بعض الحالات الشديدة تحدث تشنجات شديدة مع غيبوبة، واذا لم يسعف المريض بسرعة وطالت الغيبوبة، ربما أودت بحياته، وينصح الأطباء هؤلاء الذين لا يعرقون كثيرا بألا يتعرضوا لدرجات الحرارة المرتفعة ويبتعدوا ما أمكن عن التعرض للشمس، خصوصا في وقت الظهيرة، ويقللوا من العمل في شدة الحر عندما تكون درجة الرطوبة مرتفعة، ويلبسوا ملابس فاتحة اللون واسعة، ويلطفوا رؤوسهم أو أجسادهم بماء بارد من آن لآخر، اذا شعروا بارتفاع في درجة الحرارة.

واذا أصيب أي فرد بضربة شمس، وأغمى عليه، فلا بد من نقله بسرعة الى المستشفى حتى لا يضيع الوقت، فربما لقي حتفه جراء ذلك، أو في بعض الحالات اذ قدر للمريض ان يحيا فيتخلف عن ذلك مضاعفات شديدة منها الشلل النصفي أو تأثر المخيخ، ما يجعل المريض لا يمكنه التوازن عند السير أو عند القيام بأي عمل عضلي.

وينصح الأطباء أيضا ربات البيوت بألا يتعرضن لحرارة المطبخ لمدة طويلة في الصيف، خاصة اذا لاحظت الواحدة منهن انها لا تعرق.

(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالعزيز)