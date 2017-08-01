لماذا يبدو القمر أحياناً بعيداً وصغيراً وأحياناً قريباً وكبيراً؟

بين حين وآخر بدلا من أن يبدو لنا القمر في حجمه الطبيعي في السماء، نراه وقد تضخم إلى حجم كبير جدا، ويبدو قريبا لنا بشكل يجعلنا نتخيل انه يكاد يلامس الأرض، وهذا الأمر لا يعود الى اقتراب القمر من الأرض، كما لا يرجع الى اي تأثيرات غريبة من الغلاف الجوي، إنه ببساطة نوع من خداع البصر.

هذا الخداع البصري يحدث فقط عندما يكون القمر منخفضا عند خط الأفق، حيث تراه عيوننا بجوار أشياء على الأرض مثل المباني والأشجار وغيرهما، فالمخ البشري اعتاد على رؤية هذه الأشياء التي يعرف انها كبيرة ويقل حجمها كلما كانت بعيدة، فإذا ظهر القمر فوقها وبدا أكبر منها كثيرا، فالمخ يوحي الى العين بانه قريب جدا وضخم جدا، اما عندما يكون القمر عاليا في السماء بعيدا عن اي شيء يقارن به، فإن حجمه يبدو طبيعيا.

(من كتاب: حول العالم س و ج ـ مصطفى غنيم)