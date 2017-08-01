هل بصمات الأصابع خاصة بالإنسان وحده؟

في البدء نقول ان جلدنا يحتوي على طبقتين من الأنسجة إحداهما سميك عميق هو الصفاق وفوقه غشاء يدعى البشرة. وفي الحيوانات الباردة الدم تتباعد البشرة.

وفي الحيوانات الباردة الدم تتباعد البشرة عن الصفاق بشكل يمنع وجود حافات بينهما لتكوين البصمة، لكن في جلود اللبائن تتلاصق هاتان الطبقتان بحيث يتبعّج الصفاق عند التقائه بالبشرة محدثا في بعض المواضع نتوءات تتشكل منها الصورة الأولية للبصمة. وتكون هذه النتوءات في اللبائن الدنيا مشتتة متباعدة عشوائيا.

وهي في القرود تنظم في صفوف داخل الصفاق وتؤثر على البشرة فتظهر فيها صفوف متوازنة. ولما كانت للقرود كلها مثل هذه الصفوف المتوازية على نمط واحد جاءت بصماتها متشابهة جدا.

لكن صفوف الحافات في الإنسان تتشكل وفق أنماط متعددة. وقد جرى تصنيف بصمات الأصابع على أساس دراسة هذه الأنماط المختلفة، واستحدثت بناء على ذلك نظاما يطبق حاليا في مختلف أنحاء العالم.

وبموجب هذا النظام أمكن تقسيم بصمات الإنسان إلى الأنماط التالية: عقد، عقد جيب مركزية، عقد مزدوجة، أطواف، أطواف خيمية، شكل مغزلي، أشكال اتفاقية لا تحصر في نمط محدد.

وبواسطة عد الخطوط بين نقاط مثبتة في النمط يمكن تصنيف كل من الأصابع العشرة الى فئة محددة، حيث تتخذ الأصابع كوحدة تصنيف لبصمات الشخص. وبالمناسبة فإن البصمات لا تتشابه من شخص لآخر إلا بنسبة واحد في كل 24 مليونا.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)